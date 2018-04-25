57. Alay'a Vefa Yürüyüşü

KONYA (AA) - Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında Konya, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında vatandaşlar ve öğrenciler, Hacıveyiszade Camisi'nde sabah namazı kılıp dua etti.

Cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram edildikten sonra, katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Konya Şehitliği'ne yürüdü.



Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Yürüyüşe, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, gençlik merkezi üyeleri, antrenör, sporcu ve öğrenciler katıldı.



- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, İmaret Camisi'nde sabah namazı öncesi Çanakkale Savaşları ile ilgili vaaz verildi.

Namazın ardından cami önünde toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla salavat getirip, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Çanakkale Geçilmez" sloganları atarak Anıtpark'a kadar yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış, burada yaptığı konuşmada, 57. Alay'ın bundan 103 yıl önce İngilizlerin başını çektiği düşman kuvvetlerine karşı kahramanca mücadele eden alayın adı olduğunu söyledi.

Yaramış, Çanakkale'de düşmanın önce denizden geçmeye çalıştığını daha sonra bu çabayı karadan denediğini ve karşılarında 57. Alay'ın kahraman askerlerini bulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"25 Nisan sabahı Çanakkale'de yaşanan savaşta 57. Alay'ın 25 subayı ile bin 817 askeri şehit olmuştur. 57. Alay Çanakkale'de düşmana geçit vermedikten sonra, Galiçya'da kahramanca savaşmış, sonra da Suriye cephesine giderek Filistin'i İngilizlere karşı korumuştur. Dün Çanakkale'de 57. Alay ve diğer birliklerimiz düşmana geçit vermezken, bugün de kahraman ordumuz, kahraman Mehmetçiğimiz Zeytin Dalı Harekatı ile düşmana geçit vermemektedir. 57. Alay düşmana karşı 1917-1918 yılında nasıl mücadele ettiyse, bugün de 2018 yılında Mehmetçik milletimizi, vatanımızı korumak amacıyla mücadele etmektedir."

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Yürüyüşe, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Cafer Sarılı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Tortop ve vatandaşlarlar katıldı.

- Aksaray

Aksaray'da ise Ulu Cami'de bir araya gelen vatandaşlar sabah namazı kıldı. Cami çıkışında vatandaşlara çorba dağıtıldı.

Namazın ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda buluşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla buradan Aksaray Şehitliği'ne kadar yürüdü.

Şehitlikte Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.