KIRŞEHİR (AA) - Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" Kırşehir'de yapıldı.
Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Cacabey Gençlik Merkezi koordinesinde Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla, "Yeniden Diriliş Aynı Ruhla Çanakkale'deyiz" sloganıyla 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi.
Program, Cacabey Camisi'nde "Çanakkale ve Şehadet" konulu vaazın ardından kılınan sabah namazıyla başladı. Namaz sonrası vatandaşa kent meydanında yarma çorbası dağıtıldı.
İkramın ardından kent meydanında toplanan katılımcılar, kortej halinde ellerinde Türk bayraklarıyla Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne yürüdü. Çok sayıda kişinin katıldığı yürüyüşte 100 metrelik Türk bayrağı açıldı.
Şehitlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra din görevlince Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu.
Programa, Kırşehir Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emre Aslan, Cacabey Gençlik Merkezi Müdürü Halil Sürsavu ve öğrenciler katıldı.