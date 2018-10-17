55 yıllık emeğini

KIRŞEHİR (AA) - Ahiliğin başkenti Kırşehir'de, 55 yıl emek verdiği terzilikte Ahiliğin engin ve evrensel prensiplerine uygun şekilde çalışması nedeniyle Ahilik ödülü verülen seçilen 68 yaşındaki Mustafa Ay, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Tarihi Cacabey Medresesi karşısındaki tek odalı mütevazi dükkanında 38 yıllık ütüsü ve 35 yıllık overlok makinesiyle zamana direnen terzi ustası Ay, emeğinin karşılığını hep değerinin altında alması nedeniyle kentte "ucuzcu terzi" olarak biliniyor.

Mucur ilçesindeki eğitiminden sonra 13 yaşında terzi çırağı olarak Ankara'ya gönderilen, Samanpazarı'nda bir ustanın yanında çıraklık, kalfalık ve ustalık süreçlerinin ardından 1980'de Kırşehir'e dönen Ay, 55 yıllık mesleğini bu yıl "İl Ahisi" seçilerek taçlandırmanın gururunu yaşıyor.

Mustafa Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırşehir'e ilk defa "overlok makineyi" bir inek parasına getirdiğini, ustasının Ankara'dan Kırşehir'e gönderirken verdiği nasihati ise asla unutamadığını söyledi.

Ustasının, "Sen Ahi memleketine gidiyorsun, gittiğinde Ahi kurallarına uygun çalışacaksın, Ahi esnafı olduğunu hiç unutmayacaksın." dediğini aktaran Ay, hep ustasının tavsiyesi ve Ahilik prensiplerine azami seviyede özen göstermesi nedeniyle ayakta kaldığını belirtti.

Ay, zor zamanlarda bile asla mesleğini bırakmadığını anlatarak, "1980'den 2000 yılına kadar takım elbise diktim. Yanımda üç eleman çalışıyordu. 2000 yılından sonra sonra Ahi Çarşısı'nda dükkan açınca elbiseyi falan bıraktım. Çünkü eleman bulamadım. Bulamayınca kendim yetiştiremedim. Ufak, tefek tamir işlerine yöneldim. Şimdi pantolon, yelek, gömlek dikiyorum. Gömlek, pantolon tamiri yapıyorum. Sabahleyin geliyorum, akşama kadar onlarla meşgulüm." ifadelerini kullandı.

Çok itinalı çalışmaya gayret ettiğini vurgulayan Mustafa Ay, şöyle devam etti:

"1983 yılında overlok makinesi, 1980'de tarihi bir ütü aldım. O ütüyü kendi elimle tamir ederim. Hiçbir zaman ustaya da götürmedim. Hala o ütüyle çalışırım. Makinemi aldığımda bir inek parasıydı. Makinelerin tamirlerini de kendim yaparım. Kullanırken çok nazik kullanmaya çalışırım malzemelerimi. Makinemi kimseye kullandırmam, tezgahımın başına geçene de kızarım. Benim prensibim bu. Tezgahımın başına kimse geçemez, makasımı kimse alamaz."

Oğlunun yanı sıra iki kalfa yetiştirdiğini dile getiren Ay, "İki tane Ankara'da kalfam var. Benim yanımda yetişip de dükkan açtılar. Daha sonra birisi emekli olup bıraktı, birisi devam ediyor. Ben de 2000 yılında emekli oldum. 17-18 senedir emekliyim. Emeklilikten sonra terziliği seve seve devam ettiriyorum." diye konuştu.

- "Ucuzcu terzi diye tanınırım"

Bir Ahi esnafı olduğunu hiçbir zaman unutmadığını vurgulayan Ay, "Hep emeğimin karşılığını değerinin altında almaya, para almamaya çalışırım. Bu yüzden burada ucuzcu terzi diye tanınırım. Müşteriye karşı sert, azgın suratlı şekilde hiç davranmam. Hep güler yüzlü olurum. Sabahları bazen selamlaşırız. Birlik başkanı bazen bana 'Sen hiç mi gülmekten, işine erken gelmekten usanmazsın.' der." dedi.

Ay, yeni yetişen esnaf ve sanatkarlara da şu tavsiyelerde bulundu:

"Yeni yetişen arkadaşlarımız Ahilik kurallarına göre çalışırsa asla zarar etmez, iflas etmez. Dükkanını Ahilik kuralına göre açar, Ahilik kuralına göre çalışırsa bir esnaf hiçbir zaman müşteri ile de karşı karşıya gelmez, zıtlaşmaz. Emeğinin karşılığını helal olarak kazanmış olur. Ahilik kuralına uymazsa, ben bunu yapayım de ne olursa olsun, parasını alayım gitsin derse olmaz."

Bu yıl "İlin Ahisi" seçilmesinden büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Ay, giydirdikleri kaftanı, kuşattıkları şedi ve verdikleri belgeyi gururla taşıdığını sözlerine ekledi.