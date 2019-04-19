55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na trafik düzenlemesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 16 Nisan'da başlayan 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Sakarya-İstanbul etabıyla Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek.

Bu kapsamda, pazar günü saat 13.30 itibarıyla trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Şekerpınar kuzey yol katılım İstanbul istikameti (il sınırı), Opet Mehmetçik Tesisleri kuzey yol İstanbul istikameti TEM Otoyolu, Tuzla-Orhanlı Gişeler kuzey yol katılım İstanbul istikameti, Kurtköy Gişeler kuzey yol katılım İstanbul istikameti, Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbul istikameti Mecidiye gişeler E-80 kuzey yol katılım, Sultanbeyli gişeler kuzey yol katılım İstanbul istikameti, Kartal-Samandıra gişeler kuzey yol katılım İstanbul istikameti, Mirkelam tesisleri kuzey yol katılım İstanbul istikameti, Çamlıca gişeler güneyden kuzeye dönüş-yan yol katılım, Mürselpaşa Caddesi Unkapanı istikameti (Kadın Eserleri Kütüphanesi ve bilgi merkezi önünden kapatılacak), Abdulezelpaşa Caddesi Seferikoz Sokak çıkışından Unkapanı istikameti, Unkapanı Köprüsü, Atatürk Bulvarı Haşim İşcan Alt Geçit arası bağlı tüm cadde ve sokaklar, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bağlı sokaklar, Prof. Cemil Birsel Caddesi ve bağlı sokaklar, Reşadiye Caddesi ve bağlı sokaklar, Galata Köprüsü, Ankara Caddesi (Ebu Suud Caddesi ile Sirkeci arası), Gülhane Parkı alt kapı girişleri, Ahırkapı İskele Sokak, Ahırkapı Sokak, Aksakal Caddesi, Küçük Ayasofya Caddesi'nden Sultanahmet Meydanı'na kadar bağlı cadde ve sokaklar, Torun Sokak, Dalbastı Sokak, Kabasakal Caddesi, Atmeydanı Caddesi, Peykhane Caddesi, Üçler Sokak, Sultanahmet Meydanı, Sahil Kennedy Cadde Zeytinburnu yeni varyanttan-Yenikapı arası bağlı cadde ve sokaklar, Namık Kemal ve Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden sahil yoluna katılım, Sahil Kennedy Cadde Yenikapı Sirkeci arası bağlı cadde ve sokaklar, Refik Saydam Caddesi Şişhane inişleri kapama, Tersane Caddesi Perşembe Pazarı ile Karaköyden Galata istikameti."

Yine 21 Nisan Pazar günü saat 14.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak yollar şunlar:

"0-2 Kozyatağı bağlantı yolu güney yol Çamlıca ayrımları, 0-2 Kozyatağı bağlantısı kuzey yol botanik ayrımı, Çamlıca bağlantı yolu Ataşehir güney yan yol Kozyatağı- K.Bakkalköy ayrımları, O-1 Güney Otoyolu Uzunçayır-Harem ayrımları kapama noktaları. Ümraniye İmes Kavşağı Necip Fazıl Bulvarı'ndan Kuzey TEM Otoyolu'na katılım noktası ile Ataşehir Halk Caddesi'nden Güney TEM Otoyolu'na katılım noktası. D-100 Kuzey Yol Harem istikameti, Kozyatağı Köprülü Kavşağı'ndan itibaren Yenisahra kuzey yan yol ve Karaman Caddesi'nden D-100 Kuzey Yola katılım, Göztepe Köprüden D-100 Kuzeye katılım noktaları, D-100 Göztepe kuzey yan yol Ünalan ayrımlarından D-100 kuzey yola katılım noktası, Uzunçayır Köprü üstü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinden D-10 Sokaktan D- 100 kuzey yola katılım noktası, Acıbadem Şehit Emin Çölen Sokak'tan D-100 kuzey yola katılım noktası, Koşuyolu Köprü Lambacı Sokak'tan D-100 kuzey yola katılım noktası ile Avrasya Tüneli tek yönlü olarak Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş kapatılacak."