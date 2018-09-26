542 kişilik kontenjana 2 bin 584 başvuru

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında, okulların temizlik ve güvenlik işlerinde çalıştırılmak üzere oluşturulan 542 kişilik kontenjana 2 bin 584 kişi başvurdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğünce, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında, il merkezi ve ilçelerde okulların güvenlik ve temizlik işlerinde istihdam edilmek üzere 7'si engelli, 6'sı eski hükümlü 542 kişilik kontenjan oluşturuldu.

Başvuru sayısı beklenilenden fazla olunca, 109 güvenlik, 420 temizlik personeli alımı için Ahi Evran Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda noter huzurunda kura çekildi. Müracaatını tamamlayanların isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar, şeffaf kutuya konularak noter yetkilisince çekilerek, hak sahipleri belirlendi.

Kurada ismi ilk okunan Nazan Çavaş, "Kurada ilk benim ismim çıktı. Böylelikle torpil olmadığına inandık. Daha önce güvenlik olarak çalışıyordum, şimdi temizlik personeli olarak görev yapacağım, çok mutluyum." diye konuştu.

Kurada ismi çıkanlardan 38 yaşındaki Serap Dağ da çok mutlu olduğunu aktararak, "Çocuklarımın kısmeti niyetiyle başvuruda bulunmuştum. 4 çocuğum var hepsi de okuyor, işe ihtiyacım vardı. Çok sevinçliyim." dedi.

Kurayı kazanan 542 kişinin 1 Ekim'de göreve başlayacağı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2018, 13:22