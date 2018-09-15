51 yaşında akülü araba sevinci

KONYA (AA) - Seydişehir Ümit Çocukları Derneğince, Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan doğuştan engelli 51 yaşındaki Rukiye Kabaağaç'a akülü araba hediye edildi.

Kavak Mahallesi'nde yaşayan doğuştan engelli Rukiye Kabaağaç, akülü arabasını görünce, 51 yıl sonra kendi başına sokağa çıkabilecek olmanın mutluluğunu yaşadı.



Kabaağaç'a aracını teslim eden Dernek Başkanı Münevver Yalçınkaya, "Hayırsever tarafından bize verilen akülü sandalyenin kardeşimizin yaşamını kolaylaştırmasını diliyorum. Bu yaşa kadar dışarıya çıkamamış, bundan böyle rahatlıkla çıkıp gün yüzü görüp dolaşabilecek. Bu araçla bireysel olarak ihtiyaçlarını görebilecek. İnşallah her daim böyle mutlu olur. Bu vesile ile topluma ve sosyal hayata katılabilecek. Tüm engelli kardeşlerimize bu anlamda destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Kardeşlerinin yardımıyla akülü arabasına binen engelli Kabaağaç, arabasıyla bir süre gezdi.