ANKARA (AA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) "50’nci Sanat Yılında Şair ve Yazar Yahya Akengin" programı düzenlendi.

TÜRKSOY Genel Sekreterliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Yahya Akengin, edebiyat yolculuğuna çıkarken bir yol haritası olduğunu söyledi.

"Vardığım noktayı söylemek gerekirse, hiçbir zaman 'oldum' demek bir sanatçıya yakışmaz." diyen Akengin, şunları kaydetti:

"Menziller uzun olmalı, varmayı da akıldan çıkarmamalı. Milli olmakla evrensele varılır. Evrensel diye bir kültür ve edebiyat da vardır ancak kendin gibi olursan evrensele belki öyle varabilirsin. Anlayışlarımızdan birisi de bu olmuştur. Ben neresindeyim işin, bana göre henüz başındayım."

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da Akengin’in 50 yılı aşkın süredir aktif olarak çalışarak çok değerli eserler ürettiğini söyledi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Akengin’in yazdığı eserlerle Kazak edebiyatçıların Türk dünyasında tanınmasında da büyük katkıları olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Akengin'e yöresel çapan kıyafeti hediye edildi.

Programa eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek ile sanat ve edebiyat dünyasından isimler de katıldı.