500 metreden atlarken taş, kağıt, makas oynadılar

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen 39. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Festivali kapsamında, adrenalin tutkunu sporcular, 500 metre yükseklikten atladıkları Karanlık Kanyon'da taş, kağıt, makas oynayarak paraşüt açtı.

Karanlık Kanyondaki "Sırat on Fırat" bölgesinde gerçekleştirilen base jumping atlayışlarına 12 ülkeden 19 sporcu katıldı. Kanyondaki yamaçlara gerilen yaklaşık 550 metre yüksekliğinde ve 700 metre uzunluğundaki özel çelik halat üzerinde kanyonun ortasına kadar gelen sporcular, özel hazırlanan kafeslerden çıkarak atlayışlarını gerçekleştirdi.

Avustralyalı sporcu Matt Munting ile Güney Afrikalı Nicholas Scalabrino, yaptıkları ikili base jump atlayışı sırasında 500 metre yükseklikten aşağıya doğru süzüldükleri esnada taş, kağıt, makas oynayarak paraşütlerini açtı.

Oyunları, kasklarının üzerinde bulunan "GoPro" (aksiyon) kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen sporcular, kanyonun zeminine yaklaşık 75-100 metre kala paraşütlerini açarak Karasu Nehri kenarına oluşturulan platforma iniş yaptı.

Festival kapsamında Kemaliye'ye gelen çok sayıda vatandaş ise yapılan atlayışları ilgiyle izledi.

İtalyan sporcu Marco Milanese Türkiye'ye üçüncü gelişi olduğunu vurgulayarak insanların çok cana yakın olduğunu söyledi.

Kemaliye'nin olağanüstü güzel bir yer olduğunu dile getiren Milanese, "Burası çok güzel bir yer. İnanılmaz uçurumlar var. Burada dağ bisikleti, base jumping, wingsuit, kaya tırmanışı gibi birçok sporu bir arada yapma şansına sahipsiniz. Bu nedenle burası cennet gibi bir yer. Kemaliye ve KEMAV adrenalin sporları için çok iyi şeyler yapıyor. Yakın bir gelecekte Kemaliye adrenalin sporları alanında dünyadaki sayılı yerlerden biri olacaktır." diye konuştu.

İngiliz sporcu Thomas Berryman da Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirterek ilçede bulunan doğaya ve insanların dostluğuna hayran kaldığını ifade etti.

Muhabir: Kemal Özdemir