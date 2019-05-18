50 yıllık çınarlarla

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Aile Haftası dolayısıyla düzenlenecek programda 50 yıldır evli olan çiftlerle 1 yıllık evliler bir araya getirilecek.

20 Mayıs'ta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde gerçekleştirilecek programda uzun yıllardır evli olan çiftler yeni evlilere tecrübelerini aktaracak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, düzenlenecek programda toplumun yapı taşı olan aileye ve bu değerin korunmasının önemine değineceklerini dile getirdi.

Özer, "Programda 50 yıllık çınarlarımızla bir yıllık fidanlarımızı bir araya getireceğiz. Çınarlarımız fidanlara evlilikle ilgili tecrübelerini aktaracak. Uzun yıllardır evli kalmanın sırlarını paylaşacaklar. Bu çiftlerimizi belirledik. Kendilerini misafir ettik. Pazartesi de bize tecrübelerini ve evliliği anlatacaklar. Faydalı bir program olacak." ifadelerini kullandı.