5 Şubat 2022 Cumartesi TV8 yayın akışı: TV8 Canlı Yayın - Canlı TV İzle

5 Şubat 2022 Salı TV8 yayın akışı

06:30 Oynat BakalımProgram

08:30 Çook Yaşa / Yeni BölümProgram

09:45 Süper 1 TakımÇizgi Film

10:00 Bir Yemek Olsan / Yeni BölümProgram

10:45 Kırmızı OdaDizi

15:00 Yerli Sinema / Dargın KuzenlerSinema

17:30 Survivor All StarYarışma

20:00 Survivor All Star / Yeni BölümYarışma

00:15 Survivor Ekstra / CanlıProgram

01:30 Kırmızı OdaDizi

03:30 8x8Program

04:45 Bilginiz OlsunProgram

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Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda tansiyon yükseldi. Oyunu kazanmak isteyen iki takım arasında tartışmalar yaşanırken, bir çok yarışmacının mücadelesinde ise sakatlıklar yaşand