5 Şubat 2022 Cumartesi TV8 yayın akışı: TV8 Canlı Yayın - Canlı TV İzle
5 Şubat 2022 Cumartesi günü TV8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri TV8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri TV8 yayın akışında neler var merak ediliyor. TV8 kanalında bugün neler var?
Genel 05.02.2022, 13:48
5 Şubat 2022 Salı TV8 yayın akışı
06:30 Oynat BakalımProgram
08:30 Çook Yaşa / Yeni BölümProgram
09:45 Süper 1 TakımÇizgi Film
10:00 Bir Yemek Olsan / Yeni BölümProgram
10:45 Kırmızı OdaDizi
15:00 Yerli Sinema / Dargın KuzenlerSinema
17:30 Survivor All StarYarışma
20:00 Survivor All Star / Yeni BölümYarışma
00:15 Survivor Ekstra / CanlıProgram
01:30 Kırmızı OdaDizi
03:30 8x8Program
04:45 Bilginiz OlsunProgram
Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda tansiyon yükseldi. Oyunu kazanmak isteyen iki takım arasında tartışmalar yaşanırken, bir çok yarışmacının mücadelesinde ise sakatlıklar yaşand