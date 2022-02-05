5 Şubat 2022 Cumartesi TV8 yayın akışı: TV8 Canlı Yayın - Canlı TV İzle

5 Şubat 2022 Cumartesi günü TV8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri TV8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri TV8 yayın akışında neler var merak ediliyor. TV8 kanalında bugün neler var?

Genel 05.02.2022, 13:48
5 Şubat 2022 Cumartesi TV8 yayın akışı: TV8 Canlı Yayın - Canlı TV İzle

5 Şubat 2022 Salı TV8 yayın akışı

06:30 Oynat BakalımProgram

08:30 Çook Yaşa / Yeni BölümProgram

09:45 Süper 1 TakımÇizgi Film

10:00 Bir Yemek Olsan / Yeni BölümProgram

10:45 Kırmızı OdaDizi

15:00 Yerli Sinema / Dargın KuzenlerSinema

17:30 Survivor All StarYarışma

20:00 Survivor All Star / Yeni BölümYarışma

00:15 Survivor Ekstra / CanlıProgram

01:30 Kırmızı OdaDizi

03:30 8x8Program

04:45 Bilginiz OlsunProgram

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Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda tansiyon yükseldi. Oyunu kazanmak isteyen iki takım arasında tartışmalar yaşanırken, bir çok yarışmacının mücadelesinde ise sakatlıklar yaşand

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