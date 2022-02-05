5 Şubat 2022 Cumartesi Kanal 7 yayın akışı: Kanal 7 Canlı Yayın - Canlı TV İzle

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Aşk Yakar Dizisi 5. Bölüm Fragmanı İzle (5 Şubat Cumartesi)

SHAURYA SINIRLARINI AŞIYOR

Aşk Yakar’da bu akşam Mehek yarışmaya katılmaya hak kazanır. Fakat Shaurya onu her fırsatta küçümnser. Shaurya’nın davranışlarına dayanamayan Mehek ne yapacak?

5. Bölüm

Mehek Shaurya’ya rağmen yaptığı yemekle mülakatı geçmeyi başarır. Shaurya onu sürekli göreceğini düşünerek sinirlenir. Mehek ise onun öfkesinden korunmak için elinden geleni yapar. Yarışma günü geldiğinde Shaurya onun üzerine gider. Shaurya’nın küçümsemelerine daha fazla dayanamayan Mehek yarışmayı terk eder. Kanta, yeğeninin başına gelenlere çok üzülse de onu teselli etmek için çabalar. Shaurya Mehek’in kendisinden bekleneni yaptığını söyleyerek keyiflenir. Mehek yarışmaya geri dönecek mi?

Aşkın her türlü sorunu yenebileceğini anlatan Aşk Yakar Pazartesi- Cumartesi 21:15, Pazar 22:20’de Kanal 7’de…

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MEHEK VE SHAURYA’NIN AŞKI AŞK YAKAR İLE KANAL 7’DE

Yayınlandığı dönemde büyük ses getiren Zindagi ki Mehek, ‘Aşk Yakar’ adıyla Kanal 7 ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Mehek ve Shaurya’nın sürprizlere gebe olan aşkı, Aşk Yakar ile izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatacak.

Bir tarafta güzeller güzeli ve yetenekli Mehek, diğer tarafta yakışıklılığıyla dikkat çeken Shaurya… Mehek ve Shaurya’nın gelgitlerle dolu aşkının anlatıldığı Zindagi Ki Mehek, Aşk Yakar adıyla Kanal 7 ekranlarındaki yerini alacak. Mehek orta sınıf bir kız iken Shaurya zengin ve varlıklı bir restoran sahibidir. Mehek’in yemek pişirme tutkusu ölen annesi tarafından ona miras kalmıştır. Herkes Mehek’in yaptığı yemeği çok sever. Mehek’in bu yeteneğini bilen ailesi onu ünlü bir yemek yarışmasına katılması için ikna etmeye çalışır. Ülke genelinde izlenen yarışmanın jüri koltuğunda ise Shaurya Khanna oturur. Mehek ve Shaurya‘nın birbirinden tamamen farklı olan hayatları bu yemek yarışmasında kesişir. Shaurya kibriyle herkese tepeden bakarken, Mehek yardımseverliğiyle herkesin kalbini kazanır. Yarışma başladığında, Shaurya orta sınıfa mensup olduğu için Mehek’ten nefret eder ve onu yargılar. Mehek Shaurya’nın düşüncelerini değiştirmeyi başarabilecek mi?