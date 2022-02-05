5 Şubat 2022 Cumartesi ATV yayın akışı: ATV Canlı Yayın - Canlı TV İzle

07: 30 atv'de Hafta Sonu

10: 00 CANLI İZLE Kardeşlerim 37.Bölüm

13: 00 Yalnız Kurt 1.Bölüm

16: 00 Yalnız Kurt 2.Bölüm

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kardeşlerim 38.Bölüm

00: 20 Yalnız Kurt 2.Bölüm

03: 20 Kalp Yarası 29.Bölüm

05: 50İZLE Bir Zamanlar Çukurova

Kardeşlerim 38. Bölüm

Tolga'nın öfkesi korku saçacak!

"İnsanlığa davet etsek, yol tarifi isteyecek olanlar var!"

Eren ailesi fertleri, hafızasını kaybeden Şengül'e kim olduğunu hatırlatmaya çalışırken, bir yandan da evi geçindirebilmek için çareler ararlar. Suzan'daki sürpriz değişim, Akif'in gerilmesine neden olurken, Resul ile Ayla cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanır. Yeni bir işe başlayan Ömer, üzüleceği bir durumla karşılaşırken; herkes için gittikçe büyük bir tehdit haline gelen Tolga, Cemile'yi yeni kararlar almak durumunda bırakır. Okulun dönem sonu partisinde ise, tüm çocukları korku dolu bir gece beklemektedir.