5 Şubat 2022 Cumartesi ATV yayın akışı: ATV Canlı Yayın - Canlı TV İzle
5 Şubat 2022 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
07: 30 atv'de Hafta Sonu
10: 00 CANLI İZLE Kardeşlerim 37.Bölüm
13: 00 Yalnız Kurt 1.Bölüm
16: 00 Yalnız Kurt 2.Bölüm
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kardeşlerim 38.Bölüm
00: 20 Yalnız Kurt 2.Bölüm
03: 20 Kalp Yarası 29.Bölüm
05: 50İZLE Bir Zamanlar Çukurova
Kardeşlerim 38. Bölüm
Tolga'nın öfkesi korku saçacak!
"İnsanlığa davet etsek, yol tarifi isteyecek olanlar var!"
Eren ailesi fertleri, hafızasını kaybeden Şengül'e kim olduğunu hatırlatmaya çalışırken, bir yandan da evi geçindirebilmek için çareler ararlar. Suzan'daki sürpriz değişim, Akif'in gerilmesine neden olurken, Resul ile Ayla cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanır. Yeni bir işe başlayan Ömer, üzüleceği bir durumla karşılaşırken; herkes için gittikçe büyük bir tehdit haline gelen Tolga, Cemile'yi yeni kararlar almak durumunda bırakır. Okulun dönem sonu partisinde ise, tüm çocukları korku dolu bir gece beklemektedir.