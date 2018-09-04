SİVAS (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yerli üretimin desteklenmesi ve yerli gübre üretiminin artırılması gerektiğini belirtti.



Destici, 4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat Şenliği etkinlikleri kapsamında düzenlenen, 5. Sivas Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, bugünün sadece Sivas için değil, Türkiye, Türk ve İslam coğrafyası için de tarihi günlerden birisi olduğunu söyledi.

Sivas'ın tarım ve hayvancılık bakımından, tarım arazilerinin büyüklüğü ve işlenebilirliği bakımından Türkiye'nin dördüncü büyük şehri olduğunu dile getiren Destici, "Biz bunu daha verimli hale nasıl getirebiliriz, ürettiğimiz ürünü nasıl değerli hale getirebiliriz, bunun sanayisini nasıl kurabiliriz, bunun endüstrisini nasıl kurabiliriz? Hep birlikte bunun uğraşını vermemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Çiftçiye mazotun daha ucuz verilmesi gerektiğini ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Süratli bir şekilde tarımda yerli üretimi desteklememiz ve yerli gübre üretimini artırmamız gerekiyor. Burada da dışa bağımlılıktan kurtulmamız lazım, yani hem fiyat açısından hem de Türkiye'deki tarımın kimyasallardan arınmış bir şekilde yapılması açısından çok önemli olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum. Yine hayvancılık açısından, hem küçükbaş hem büyükbaş üretiminde yapılabilecek, atılması gereken adımlar var. Verilmesi gereken teşvikler, desteklemeler var. Dolayısıyla da bunları Sivas'a daha fazla nasıl getirebiliriz, göçü de önleme anlamında insanları doğduğu yerde nasıl doyururuz? Bunun uğraşını hep birlikte vermemiz gerekir diye düşünüyorum."

- "Gıda güvenliği önemli"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ise tarım sektörünün hem ülke hem de Sivas için hayati önem arz ettiğini dile getirdi.

Ülkede yaklaşık 5,5 milyon insana istihdam sağlayan tarımın, ülkenin gıda güvenliği ve halkın sağlıklı beslenmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Nasıl ülkenin sınırlarının güvenliği önemliyse, gıda güvenliği ondan çok daha önemlidir. Karnını doyuramadığınız askerin sınırda nöbet tutabilmesi mümkün olmaz." diye konuştu.

Yılmaz, 2002'de 36 milyar olan tarımsal gelirin 2017 yılında 188 milyara yükseldiğini belirterek, "Üretmeden bunu yapabilir misin? 80 milyon nüfusumuzu besliyoruz yetmez, yurt dışından 5 milyon Suriyeli, Afgan ve Iraklı gelenler var, besliyoruz. 40 milyon turist geliyor, besliyoruz. Bir de geçen yıl 17 milyar dolarlık ihracat yapıyorsun. Üretmeden ihracat yapabilmek mümkün mü? 2002'de 4 milyar dolar ihracat yapıyorduk, şimdi 17 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Tarımsal milli gelirimiz 36 milyar dolarken şimdi 188 milyar liraya çıkmış." ifadelerini kullandı.

Vali Davut Gül de Sivas'ın tarım da dahil olmak üzere kamu yatırımlarında hak ettiğinin fazlasını aldığını belirtti. Sivas'ın vergi sıralamasında 57'nci, kamu yatırımlarında aldığı payda ise 9'uncu sırada olduğunu vurgulayan Gül, tarım ve hayvancılıkta da gereken desteğin verildiğini aktardı.

Sivas Kongresi'nin önemine de değinen Gül, 4 Eylül 1919'daki birlik ve beraberlik içerisindeki o ruhu tekrar yaşatmak istediklerini söyledi.

Fuar açılışının ardından Destici, Yılmaz, Gül ve diğer davetliler ilçeler sergisi ile stantları gezerek bilgi aldı.

Programa AK Parti Sivas Milletvekilleri Habip Soluk, Semiha Ekinci, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Belediye Başkanı Sami Aydın, kaymakamlar ve belediye başkanları ile diğer kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

İlçeler Sergisi ve AGRO Sivas 2018 Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, 8 Eylül'e kadar açık olacak.