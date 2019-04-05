KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Adalet Sarayı'nda 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırşehir Baro Başkanı Mehtap Karaburçak Tuzcu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından tören Kırşehir Adalet Sarayı'nda devam etti.

Tuzcu, burada yaptığı konuşmada, savunma hakkının önemine işaret ederek, tüm avukatların gününü kutladı.

Kırşehir Barosu Okuma Salonunun açılışının da gerçekleştirildiği törene, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, avukatlar ve adliye personeli katıldı.