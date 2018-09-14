NİĞDE (AA) - Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde 20-23 Eylül tarihinde yapılacak 5. Niğde Günleri hazırlıkları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, ilçe ve belde belediyeleri ile birçok sivil toplum kuruluşuyla Niğde'nin tarihi, kültürü, doğa güzellikleri, yöresel ürünleri, üretimleri ve birçok özelliğini tanıtmaya hazırlıyor.

Belediye Başkanı Rifat Özkan, hazırlıkların heyecanla devam ettiğini belirterek, "İlimizi sadece kendi içinde değil Türkiye’de de adından sıkça söz ettirecek bir şehir haline getireceğiz. Gerek tarihi yapımız gerek kültürel özelliklerimiz gerekse belediye olarak projelerimizle Ankara'da ilimizi tanıtmak için gün sayıyoruz." ifadelerini kullandı.

