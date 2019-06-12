5 il için kuvvetli yağış uyarısı

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 13-14 Haziran'da öğle saatlerinden sonra Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışlar, sağanak ve gök gürültülü sağanak, yer yer dolu şeklinde olacak.

Rüzgarın, güney ve batı yönlerden yağış öncesi ve sırasında saatte 30-50 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Beklenen kuvvetli yağışla görülebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu riskine karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulunuldu.