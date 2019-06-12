5 il için kuvvetli yağış uyarısı

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 13-14 Haziran'da öğle saatlerinden sonra Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli yağış bekleniyor.
Rüzgarın, güney ve batı yönlerden yağış öncesi ve sırasında saatte 30-50 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
Beklenen kuvvetli yağışla görülebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu riskine karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulunuldu.