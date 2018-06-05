5 Haziran Dünya Çevre Günü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Çevre ve Şehircilik Müdürü Necmettin Şeker ve beraberindeki heyet, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Vali İbrahim Akın'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Vali Akın, Dünya Çevre Günü'nün amacının, toplumda çevreye olan duyarlılığın arttırılarak, doğa ve çevre bilinçlenmesinin sağlanması olduğunu belirtti.

Doğal yaşamın ve temiz çevrenin önemine değinen Akın, şunları kaydetti:

"Günümüzde dünyanın en önemli sorunları küresel ısınma, kirlilik, çölleşme, su kaynaklarının azalması gibi çevre faktörleridir. Dünyayı tehdit eden bu sorunların çözümü bütün ülkelerinin birlikte hareket etmesini zorunlu kılmaktadır. Toplumda çevre konusunda önemli bir bilinç oluşturmak en büyük amacımızdır. Sürdürülebilir kalkınmada çevrenin mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. Gelecek nesillere daha temiz, daha kullanılabilir, daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için yapılan çalışmalar hızla devam ediyor. Herkesin çevreyi temiz ve yaşanabilir bırakmak için elinden geleni yapması gereklidir."

Ziyarette Şeker, Vali Akın'a Çevre Haftası ile ilgili yapılacak etkinlikler hakkında bilgiler verdi.