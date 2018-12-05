5 Aralık Kadın Hakları Günü kutlandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Sivas Platformu Kadın Dernekleri tarafından anıta çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak, yaptığı açıklamada, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 84. yılı olduğunu söyledi.

Türk kadınının Kurtuluş Savaşı'nda erkeklerle beraber savaşa katılıp ülkesini savunduğunu, yaralı askerlere baktığını vurgulayan Yanalak, "Ülkemizin 81 ilinden 41'inin belediye başkan adayının kadın olmasını, 81 ilin valisinin 41'inin kadın olmasını TBMM milletvekili sayısının yüzde 50'sinin kadın olmasını, bakanların yüzde 50'sinin kadın olmasını talep ediyoruz." dedi.

Yanalak, "1934 yılında kadınların da erkeklerle eşit yurttaş ve ülke yönetiminde söz sahibi olmaları için yasalar hazırlayan dönemin Başbakanı İsmet İnönü ve Meclis'te kabul edilmesi için oy kullanan milletvekillerine, ülkemizde seçilen 18 kadın milletvekilini, Sivas'ın ilk kadın vekili Sabiha Görkey'i Sivas kadın platformu olarak saygı ile anıyoruz ve 'Atam ne büyüksün, sana minnettarız, rahat uyu' diyoruz."

Törene çok sayıda kadın katıldı.



