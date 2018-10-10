ANKARA (AA) - Ankara Kulübü Derneği, 5-13 Ekim Uluslararası Başkent Ankara Haftası etkinlikleri kapsamında "Türk Dünyasının Başkenti Ankara" konserlerinin ilkini Kahramankazan'da düzenledi.

Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde Aile Yaşam Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen konsere, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özarslan ve vatandaşlar katıldı.

Ankara Kulübü Seymenleri gösterisiyle başlayan konserde Balkanlar ve Türk dünyasından gelen sanatçılar, hem kendi dillerinde, hem de Türkçe olarak şarkılar söyledi, şiirler okudu, yöresel dans gösterilerini sundu.

Salondaki izleyiciler de sanatçılara alkışlarıyla tempo tutarak destek verdi.

Konser, günün anısına plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Etkinliğin sonunda Türk dünyasından gelen bazı sanatçılar, Belediye Başkanı Lokman Ertürk’e yöresel kıyafetlerinden hediye etti.

Belediye Başkanı Lokman Ertürk, burada yaptığı konuşmada, Ankara Kulübü Derneğinin düzenlediği etkinlik kapsamından Balkanlardan ve Kafkaslardan gelen sanatçıları Kahramankazan’da ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özarslan ise, dernek olarak uzun zamandır 5-13 Ekim tarihleri arasını bir Ankara Haftası olarak kutladıklarını ancak son 2 yıldır ise Uluslararası Ankara Başkent Haftası olarak kutladıklarını söyledi.

Ankara tarihinde üç önemli olayın yer aldığını belirten Özarslan, bunların Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, Ankara’nın Başkent oluşu ve Atatürk’e hemşehrilik beratının verilmesi olduğunu ifade ederek Kahramankazan’da başlayan konserlerin Ankara’nın Çamlıdere ve Yenimahalle ilçelerinde de düzenlenecek etkinliklerle de devam edeceğini kaydetti.