'48. Orhan Kemal Roman Armağanı'na Faruk Duman layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Orhan Kemal Kültür Merkezi tarafından Beyazıt'taki Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen ödül töreninde bir araya gelen edebiyat dünyasının önemli isimleri ve öğrenciler, ölümünün 49. yılında Orhan Kemal'i andı.

Orhan Kemal Müzesi kurucusu ve Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü, törende yaptığı konuşmada, ölümünün 49. yılında Orhan Kemal'i anmak ve 2019 yılı Orhan Kemal Roman Armağanı'nı vermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Bu etkinlikler sayesinde çok değerli yazarları tanıdığını ve unutulmaz anılar edindiğini aktaran Öğütçü, şunları kaydetti:

"48 yıldır süregelen bu etkinliğe katkı veren tüm edebiyatçılara ve roman armağanı seçici kurulu eski üyeleri dostlarımıza teşekkür ederim. Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu Faruk Duman'ı, 'Sus Barbatus' romanıyla 1980 öncesi Türkiye'sinin doğu bölgesinde ağır kış koşulları altında ülkedeki siyasi gerginlik ortamını bir köydeki farklı karakterler üzerinden başarılı bir şekilde anlatması, insani zaafların, taşrada sıkışmış insan gerçekliğinin yanında direnç gücünü de farklı bir dil ve üslupla dile getirmesi nedeniyle ödüle layık görmüştür. 2019 yılı 48. Orhan Kemal Roman Armağanı'nı kazanan Faruk Duman'ı, Orhan Kemal ailesi olarak kutluyor, umudun, iyimserliğin ve mücadelenin yazarı olan Orhan Kemal'in bu anlamlı ödülüne layık görülen yazarımıza bundan sonra da edebiyatımıza yeni eserler katmasını diliyorum."

Törende, 48. Orhan Kemal Roman Armağanı, Öğütçü tarafından, Faruk Duman'a takdim edildi.

Duman, yaptığı konuşmada, çok önemli bir ödüle layık görüldüğünü belirterek, "Orhan Kemal'i küçük yaşlarımda ağabeyimin tavsiyesiyle okumaya başladım. Bir gün geldi bana bir kitap getirdi, Orhan Kemal'in 'Önce Ekmek' kitabıydı. Ağabeyim Orhan Kemal'in çok büyük hayranıydı, onun gibi konuşmaya çalışırdı. Hatta akşam yemeklerinde Adanalı gibi konuşurduk." dedi.

Edebiyatçı yazar Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz da Orhan Kemal ile babasının çok yakın arkadaş olduklarını belirterek, anılarını anlattı.

Ilgaz, Orhan Kemal'in 1962 yılında "Eskici ve Oğulları" kitabını Rıfat Ilgaz'la beraber Ak Kitabevi'nde bastırdıklarını aktararak, "O zamanlar babamın kitaplarını basmaya pek çok yayınevi yanaşmıyor. Babam ilaç borcunu ödemek için Cağaloğlu'nda 'Hababam Sınıfı'nı bastıracak yayınevi arıyor. O zaman Ak Kitabevi bin lira veriyor veriyor babama. Yolda Orhan ağabeye rastlıyor, ona anlatıyor. Orhan Kemal de Cumhuriyet gazetesinde tefrika halinde yayımlanan 'Eskici ve Oğulları' kitabını aynı yayınevinde götürüyor ve bin lira da ona veriyor yayınevi. Sonra beraber güzel bir yemek yiyorlar." ifadelerini kullandı.

Kütüphane Müdürü Süheyla Acar ise Orhan Kemal'in ailesine, 48 yıldır sürdürdüğü ödül töreni için teşekkür ederek, Orhan Kemal okurlarıyla bir arada olmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.