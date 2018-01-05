banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

48 bin Arakanlı bebek sağlıksız koşullarda doğacak

İtalya merkezli sivil toplum kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın), Bangladeş'teki kamplarda bu yıl en az 48 bin Arakanlı bebeğin doğacağı tahmininde bulundu.

05 Ocak 2018 Cuma 14:52
48 bin Arakanlı bebek sağlıksız koşullarda doğacak
banner230

ANKARA/DAKKA (AA) - Save the Children'dan yapılan açıklamada, 900 bine yakın Arakanlı Müslüman'ın yaşadığı Bangladeş'in güneyindeki kamplarda hamile olan kadınların sayısından yola çıkarak her gün 130 bebek doğacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Yıl boyu bu sayının 48 bine ulaşacağı belirtilen açıklamada, çadırlardaki sağlıksız ortamda doğan bebeklerin ilk günlerinden itibaren hastalık ve yetersiz beslenme gibi risklerle karşı karşıya olacağı vurgulandı.

Kurumun kampların bulunduğu Cox's Bazaar kentindeki sağlık danışmanı Rachael Cummings, "Kamplarda hijyen koşulları çok kötü ve çadırlar difteri, kızamık, kolera gibi özellikle yeni doğanların savunmasız olduğu hastalıkların üreme yuvası. Çocukların doğacağı bir yer değil." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'e göre, yaklaşık 700 bin Arakanlı Müslüman, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'da zulüm ve katliamlardan kaçarak Bangladeş'e geçti. UNICEF, bu sayının yüzde 60'ını çocukların oluşturduğunu belirtiyor.

Muhabir: Ayşe Aktaş

Anahtar Kelimeler:
Arakanlı MüslümanBangladeşBebekDünyaKamp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim