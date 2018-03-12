43 yıldır otomobil tamir ediyor

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Recai Aksu, yaklaşık yarım asırdır otomobil tamir ediyor.

İlkokulu bitirdikten sonra oto sanayide çırak olan 55 yaşındaki Aksu, 43 yıldır oto sanayisinde çalışıyor.

Aksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, işini ilk günkü heyecanla yaptığını, her sabah iş tulumunu giyip arızalı araçların başına geçtiğini anlattı. İşinin zorluklarına dikkati çeken Aksu, bir çok kez kaza atlattığını, zaman zaman yaralandığını ifade ederek, mesleğini sevdiği için iyileştikten sonra tekrar dükkanına döndüğünü kaydetti.

Aksu, oto tamirciliği için aralarında kendi çocuğunun da olduğu yaklaşık 20 kişiyi yetiştirdiğini belirterek, bu sayede onların iş sahibi olduğunu aktardı. Artık çırak bulmakta zorlandığını anlatan Aksu, "Her geçen gün tamirci sayısı azalıyor. Çünkü gidenlerin yerini dolduran kişiler bulunamıyor. Mesleğimizi sürdürecek yeni nesillerin yetişememesinin üzüntüsünü yaşıyorum." diye konuştu.



