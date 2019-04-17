ANKARA (AA) - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, "Sektör temsilcileri, yapacakları yatırımların fizibilitesinin hesaplanmasından kurgulanmasına kadar zayıf ve güçlü noktaları analiz edebilecek akademik desteği alırlarsa çok daha sağlıklı bir noktaya ulaşılır." dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesince panel, söyleşi, yarışma, müzik dinletisi gibi etkinliklerin yer aldığı "43. Turizm Haftası Etkinlikleri" düzenlendi. Üniversitenin Itri Konferans Salonu ve Fuaye Alanı'nda yapılan etkinliklere, Kültür ve Turizm Bakanlığından yetkililer, sektör temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 26. yılı olduğunu anımsatarak, "Bugün, Türkiye'deki turizmden dünya çapında bir marka olarak bahsediyorsak, Türkiye'de yıldan yıla artan turist sayısından bahsediyorsak, 1980'li yıllarda Sayın Özal'ın bu sürece katkısını göz ardı edemeyiz." dedi.

Tekin, Türkiye'de turizm sektörünü hem insan kaynağı hem de akademik veri açısından besleyecek ciddi bir altyapı olduğunu belirterek, "Şu anda Türkiye'de turizm ile ilgili eğitim veren; ön lisans düzeyinde 112, lisans düzeyinde 85, yüksek lisans düzeyinde 41, doktora düzeyinde 18 kurum var. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ortaöğretim düzeyinde eğitim öğretim veren Anadolu otelcilik ve turizm meslek liseleri var." ifadelerini kullandı.

Bunlara rağmen kaynakların optimum kullanılamadığını söyleyen Tekin, "Türkiye'de reel sektör, kamu sektörü ile akademik camia arasında ciddi bir veri transferi ve destek problemi bulunuyor." dedi.

Tekin, üniversiteler ile kamu kurumları ve özel sektör arasındaki ilişkinin, sadece istihdam üzerinden değerlendirilmesinin doğru olmadığını kaydederek, "Üniversiteler aynı zamanda hem sektörün hem kamu kurumlarının kullanabileceği her türlü akademik veriyi üretebilir." şeklinde konuştu.

Sektör temsilcilerinin, yapacakları yatırımlarda da akademik verilerden yararlanmasının faydalı olacağını belirten Tekin, "Sektör temsilcileri, yapacakları yatırımların fizibilitesinin hesaplanmasından kurgulanmasına kadar, zayıf ve güçlü noktaları ciddi şekilde analiz edebilecek akademik desteği alırlarsa çok daha sağlıklı bir noktaya ulaşılır." değerlendirmesinde bulundu.

Tekin, Turizm Haftası kapsamındaki etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, etkinliğin, turizm hedeflerine ulaşılmasında katkı sağlamasını diledi.

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer de, sektörün tüm paydaşlarının iş birliği içinde hareket etmesinin turizmin gelişmesindeki önemini vurguladı.

Ankara'nın turizm konusunda büyük potansiyeli olduğunu ifade eden Özer, turizmden aldığı payın da çok daha yukarılara çekilebileceğini kaydetti.

Özer, Turizm Haftası boyunca birçok üniversitede çeşitli etkinlikler yapıldığını belirterek, bu faaliyetlerin turizm farkındalığı oluşturmada katkı sağladığını söyledi.



Programda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yazıcıoğlu da bir konuşma yaptı.



Açılış konuşmalarının ardından, üniversitenin Türk müziği devlet konservatuvarı öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Daha sonra, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa başkanlığında "Turizmin Geleceği ve Eğitim" başlıklı panel düzenlendi.