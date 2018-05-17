41. Yapı Fuarı 85 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı

İSTANBUL (AA) - Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen yapı, inşaat malzemeleri ve teknolojileri fuarı 41. Yapı Fuarı (Turkeybuild İstanbul) 85 bin 923 ziyaretçiyi ağırladı.



ITE Turkey tarafından yapılan açıklamaya göre, bünyesinde yer alan dünyanın 5 büyük yapı fuarından biri olan ve bu sene 11 salon ve açık alanda 17 ülkeden bine yakın firmayı ağırlayan 41. Yapı Fuarı'nın bu seneki etkinlik programı, katılımcı ve ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.



Yapı Fuarı'nın 41. yılına özel olarak hazırlanan İş Geliştirme Platformu etkinliklerine ev sahipliği yaparak "Yapı Sahne" ve "Yapı Arena" programları ile birlikte "Yapı Unplugged" atölye çalışması ve "Yapı Masterclass" mimari ustalık sınıflarıyla inovasyondan teknolojiye, mimariden tasarıma kadar sektöre dair tüm konuları gündeme taşıdı.

Fuara bu sene en çok katılım gösteren ülkeler arasında ise Polonya, Almanya, İtalya, Rusya, Çin, Tayvan ve Çek Cumhuriyeti yer alıyor.





- "50 ülkeden gelen 150'den fazla alıcı"





Açıklamada görüşlerine yer verilen ITE Group Bölge Direktörü Kemal Ülgen, 41. yıllarında da çok başarılı bir fuarı geride bıraktıklarını ve 17 ülkeden bine yakın katılımcı firmayı ağırladıklarını belirterek, "5 gün boyunca sektöre dair pek çok konuyu alanında uzman isimlerle masaya yatırdık. Alastair Parvin, Asif Khan ve Achim Menges gibi dünyaca ünlü mimar ve tasarımcıları sektörümüzün takipçileri ile buluşturduk, hep birlikte kendilerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalandık. Fuarlardaki en büyük beklentilerden biri de yabancı katılımcı ve ziyaretçilerdir." ifadelerini kullandı.

ITE Group'un global düzeydeki gücünü de arkalarına alarak hem Ekonomi Bakanlığı hem de kendi bünyelerinde uyguladıkları "Alım Heyeti Programları" sayesinde ulaştıkları sonuçtan son derece memnun olduklarını kaydeden Ülgen, "Her iki alım heyeti programı ile 50 ülkeden gelen 150'den fazla alıcıyı katılımcılarla buluşturarak yeni iş birliği fırsatlarının yaratılmasına vesile olduk." yorumunu yaptı.



Ülgen, Yapı Fuarı'nın 41'inci yılında gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki çalışmalara değinerek, şunları dile getirdi:

"Fuar kurulumunda birçok atık malzeme ortaya çıkıyor. Bunları anlamlı bir şekilde nasıl değerlendirebileceğimizi düşündük. Bu noktada yolumuz Herkes İçin Mimarlık Derneği (HİM) ile kesişti. Anadolu’da atıl kalmış okullarla ilgili çok değerli projeler gerçekleştirdiklerini gördük. Fuar kapsamında Herkes İçin Mimarlık ve Assemble’ın yürüttüğü Yapı Unplugged atölyesinde 50 üniversite öğrencisinin de katılımıyla atık malzemelerden üretimler yapıldı.

Ortaya çıkan oturma birimleri ve açık derslik ünitelerini Uşak’taki Güllü Köyü İlkokulu’na gönderdik. Fuar sonrası çıkan atık malzemeler de oldu. Bu malzemeleri de temmuz ayı içerisinde Güllü Köyü İlkokulu’nda değerlendireceğiz. Hedefimiz, her yıl bu projeyi başka okullara da taşıyarak ihtiyaç sahibi okulların gereksinimlerini karşılamak ve eğitime olan katkının yanı sıra köy okullarının yeniden kullanıma kazandırılmasına yardımcı olmak."

