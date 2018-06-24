4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmaları sürüyor

AĞRI (AA) - Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmalarının bugün de devam ettiği belirtildi.

Bazı basın ve yayın organlarında Leyla Aydemir'in aranması faaliyetine seçim nedeniyle bir gün ara verildiğine ilişkin haberlerin yer aldığına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Emniyet ve asayiş hizmetleri 365 gün 24 saat kesintisiz sunulan kamu hizmeti olup, seçim, bayram, afet, mesai içi-mesai dışı, gündüz-gece veya benzeri herhangi bir nedenle bu hizmetler durdurulamaz, aksatılamaz veya yavaşlatılamaz. Kayıp kızımızın aranmasına seçim için bir gün ara verildiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Açıklamada, Aydemir'in başta güvenlik birimleri olmak üzere Ağrı ve il dışından gelen tüm ekiplerce aranmasına devam edildiği belirtilerek, "Arama faaliyeti kaybolan kızımız bulununcaya kadar 7 gün 24 saat hiçbir şekilde ara verilmeden sürdürülecektir." ifadesine yer verildi.