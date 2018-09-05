4 yaşındaki Engin'in organları 3 kişiye hayat verecek

SİVAS (AA) - Sivas'ta geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 4 yaşındaki Turan Engin Çetin'in organları ailesince bağışlandı.



Yozgat'tan Kurban Bayramı tatili için Sivas'taki dedesinin yanına gelen ve yaklaşık 1 hafta önce yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Engin'in dün tedavi gördüğü Numune Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti. Muzaffer ve Nazmiye Çetin çifti, çocuklarının organlarını bağışlamaya karar verdi.

Hastanenin organ nakli merkezinde Ankara Başkent Üniversitesinden gelen ekip tarafından Engin'den alınan karaciğer ve böbrekler Ankara'ya götürüldü.

Sivas Numune Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Gülseren Apak, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik kazası sonucu hastanelerine getirilen hastanın anestezi yoğun bakım servisinde 1 haftadır tedavi gördüğünü ve dün öğlen saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.

Yaptıkları görüşmeler sonucu ailenin ortak kararıyla Engin Çetin'in organlarının bağışlandığını belirten Apak, "Aile onayıyla organ bağışı kararı verildi. Ulusal Koordinasyon Merkezine bilgi verildi ve organ ihtiyacı olan hastalar belirlendi." dedi.

- "Aile örnek olmasını istedi"

Beyin ölümü gerçekleşen Çetin'in organ nakli kontrollerinin yapıldığını anlatan Apak, şunları kaydetti:

"Hastamızın karaciğeri ve 2 böbreği Ankara'dan gelen ekip tarafından çıkartıldı. Organlar gidecek ve hastalara nakilleri yapılacak. Hastanemizde uzun süredir organ nakli yoktu ama bizim uğraşlarımız vardı. 4 yaşındaki çocuğumuz sayesinde üç kişinin hayatı yeniden devam etmiş olacak. Ailemize teşekkür ediyoruz. Birilerinin hayatı çocuğumuz sayesinde kurtulmuş olacak. Aile özellikle örnek olması açısından bu konuyu basınla paylaşmamızı istedi. Aile 'Çocuğumuzu kaybettik ama birileri tekrar hayata dönsün' dedi. Amaçları buydu."

Bağışlanan organları almak için Başkent Üniversitesinden Sivas'a gelen ekipte yer alan Dr. Öğr. Üyesi Aydıncan Akdur da ailenin zor bir karar verdiğini ancak onların sayesinde başka çocukların sağlığına kavuşacağını dile getirdi.

Karaciğer ve bir böbreğin Ankara'da bekleyen hastalara nakledileceğini belirten Akdur, diğer böbreğin nakledileceği hastanın henüz belirlenmediğini aktardı.