4. Üniversitelerarası Karting Turnuvası

ANKARA (AA) - Üniversiteler Arası Karting Turnuvası'nın dördüncüsü Kahramankazan'da yapıldı.

Türkiye Üniversite Sporları federasyonu tarafından, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) koordinatörlüğünde düzenlenen turnuvanın açılışında konuşan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan Belediyesinin 4 yıldır turnuvaya ev sahipliği yaptığını belirtti.

Oğuz, "Öğrenci topluluklarının ilçemizde gerçekleştirmek istedikleri her türlü etkinlikte paydaş olmaya hazır olduğumuzu burada huzurunuzda bir kez daha belirtmek istiyorum," dedi.

ODTÜ Motor Sporları Topluluğu Başkanı Murat Tuna Kaya da topluluk olarak bir aydır bu turnuvanın organizasyonu için çalıştıklarını ifade ederek, "Herkes çok çaba sarfetti, çok ter döktü. Eminim ki bütün takımlar da en az bizim kadar bu turnuva için çalıştı. Bütün takımlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Daha sonra 7 üniversiteden 35 sporcunun katıldığı turnuvanın startını Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz verdi.

Öğleden önce ve sonra olmak üzere 2 tur halinde düzenlenen yarışlar oldukça çekişmeli geçti. Zamana karşı yapılan yarışlarda takımlar dereceye girebilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

Turnuva sonunda dereceye giren yarışmacılara kupa ve madalyaları törenle verildi.

Turnuvanın birincisi 320 puanla Ortadoğu Teknik Üniversitesi, ikincisi 260 puanla Bilkent Üniversitesi, üçüncüsü 250 puanla Başkent Üniversitesi oldu.

Turnuvaya katkılarından dolayı Belediye Başkanı Oğuz'a teşekkür plaketi takdim edildi.