NEVŞEHİR (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve İlmi Etüdler Derneği tarafından düzenlenen 46 ülkeden 100 araştırmacının katıldığı "4. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi" Nevşehir'de başladı.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezindeki kongrenin açılışına YTB Başkanı Abdullah Eren, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İlmi Etüdler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güder, 46 ülkeden akademisyenler ve davetliler katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Bağlı, vaktiyle Doğu Roma İmparatorluğu'nun zulmünden kaçan Hıristiyanların Kapadokya'ya sığındığını anlattı.

Bağlı, "Aynı şekilde Hacı Bektaş Veli'nin Uzak Doğu'dan gelerek burada farklılıkların bir arada barış ve kardeşlik içerisinde yaşatılmasıyla ilgili ilk felsefi düşünceyi, ilk hoşgörünün çekirdeğini oluşturan adımı başlattığını da biliyoruz. Bir kolunda aslan ve bir kolunda ceylan olmasının mantalitesi, iki farklı düşüncenin barış içerisinde nasıl yaşatılabileceğinin imalarını içerdiğini biliyoruz." dedi.

YTB Başkanı Abdullah Eren de ilki 2015'te Hacettepe Üniversitesinde gerçekleştirilen kongrenin, 2016'da Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinde geçen yıl ise İstanbul Medeniyet Üniversitesinde düzenlendiğini belirterek, etkinliklerin yurt dışında eğitim gören öğrenciler açısından faydalı sonuçlar doğuracağına inandığını kaydetti.

Eren, 6 milyondan fazla Türk'ün yurt dışında yaşadığını, bunun 5 milyonunun Avrupa'da bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu vatandaşlarımızın sorunlarına ilişkin hem içeride hem de dışarıda politikalar üretip projeler uygulamaya çalışan bir kurumuz. Rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye ve dünya için uluslararası öğrenci hareketliliğinin en nihai amaçlarından biri, farklı bilgi ve bilimlerin paylaşılması, kültürel bilgi birikimine katkı sunulmasıdır. Esasen uluslararası eğitim hareketliliği bu paylaşım ve katkıyı yaptırmanın da bir yöntemidir. Dünyamızı ve içerisinde yaşadığımız yerküreyi nasıl anlamlandıracağımız konusunda kendi kültür ve tecrübelerinin daha üstün ve mutlak şekilde evrensel olduğunu iddia eden Batı ülkeleri, tam da bu sebeple uluslararası öğrenci hareketliliğine son derece önem veriyor. Çünkü dünyaya nasıl bir anlam verileceği konusunda maalesef çok sayıda insanın zihninde baskın gelebilen fikirler aynı zamanda dünyamızın kazananlarını ve kaybedenlerini de belirleyebiliyor. İşte bugün bizleri bir araya getiren, sizleri bu salona getiren Sosyal Bilimler Kongresi çok büyük bir öneme sahip."

Konuşmaların ardından Eren, Bağlı ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kar, Türkiye'de eğitimlerine devam eden uluslararası öğrencilerin kültürel uyumluluğu için gerçekleştirilen "Uluslararası Öğrenci Kent Rehberi Yarışması"nda dereceye girenlere sertifika verdi.

