KIRŞEHİR (AA) - Ticaret Bakanlığı himayesinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (AEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 4. Uluslararası Ahilik Sempozyumu başladı.

Fen Edebiyat Fakültesi Salonu'nda farklı oturumlarda 3 gün sürecek sempozyuma İran ve Filistin başta olmak üzere farklı ülkelerden 71 bilim bilim insanı katılıyor.

Sempozyumun açılışında konuşan AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Ahiliğin bin yıllık gelenekle insan yetiştirmiş, kültür ve medeniyet kurmuş bir öğreti olduğunu belirterek pozitivizmin pençesinde metafiziğini kaybetmiş asra tam da bir ilaç olduğunu söyledi.

Ahiliği tekrar ihya edebilmek için öncelikle tarihi kökleri ve değerlerini bilmek gerektiğini ifade eden Karakaya, dördüncüsü gerçekleştirilen sempozyumun bu maksatla yapıldığını vurguladı.

Meslek ve ticaret erbabını işleyen Ahiliğin geri planında insan yetiştirme metodu olduğuna işaret eden Karakaya, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Anadolu'nun bu değeri yeniden dünyanın inşasında, yeniden kurulumunda bir insan yetiştirme metodu olarak tekrar hayat bulacak. İçinde insani değerlerin, ahlakın, faziletin, merhametin olduğu bir anlayışın adı olduğu için Ahilik vardır ve çağın bir alternatifidir. Buradan elde ettiğimiz sonuçları İngilizce ve Arapça çevirileriyle medeniyetin doğduğu, birlikte yaşandığı coğrafyalara tekrar bu değerleri bilimsel gerçeklerin süzgecinden geçirerek buralara götürüp sunarak ortak gönül birliktelikleri ile diktesi olmayan ve ittifak ettiğimiz bir medeniyet anlayışını inşallah yeniden inşa edeceğiz."

Ahi Evran-ı Veli'nin diyarında, Kırşehir'de böyle bir sempozyuma ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirten Karakaya, "2020 yılından itibaren artık 'Ahilik nasıl yaşanır, Ahilik teşkilatı yeniden nasıl ihya edilebilir?' diye toplumsal mutabakatlar oluşturacağız. Artık Ahiliği bir esnaf hareketi olarak kürsülerde değil bizzat cadde ve sokaklarda yaşatmak için de projelerimiz olacak. Bu sempozyumlar öncelikle bunun bilgisinin elde edilmesinin gayretleridir." dedi.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Gökbel de Ahi Evran-ı Veli ve Ahiliğe öz yurdunda sahip çıkmak için gayret gösterdiklerine vurgu yaparak "Ticaret Bakanlığımızın himayelerinde, üniversitemiz tarafından düzenlenen sempozyum, dört aşamalı sempozyumların devamıdır. Geçen yılki sempozyumda sunulan bildirileri bin sayfalık iki cilt halinde yayınlayarak değerli bilim insanlarına iletmiştik. Bu sempozyumda 13 ve 16. yüzyıllar arasını yani Osmanlı Devleti'nin ilk üç asrındaki Ahiliği ele alacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Filistin'den gelen akademisyenler, AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'ya Filistin bayrağını simgeleyen atkı hediye etti.

Sempozyumun açılış oturumunda Prof. Dr. Ahmet Kankal, Prof. Dr. Ekrem Erdem, Prof. Dr. Meşhur Habbazı, Prof. Dr. Amal Abu Hannish, Ahiliğin Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarındaki faaliyetleri ve topluma yansımalarıyla ilgili bilgi verdi.