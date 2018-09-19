4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugayı darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.
Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada tutuklu sanıklar Mehmet Günhan Baysan, Mehmet Kılıç, Muhammed Özdemir ve Muharrem Erdinç, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.
Suçsuz olduklarını savunan sanıklar, yargılama sonunda beraatlerini talep etti.
Cumhuriyet savcısı, 27 Nisan'da açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında, söz konusu sanıklar hakkında "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti.
Duruşmaya yarın devam edilecek.