4. KLP bilimsel etkinlikleri başladı

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi (AÜ) ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesince (AYBÜ) bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Konsültasyon–Liyezon Psikiyatrisi (KLP) bilimsel etkinlikleri başladı.

AÜ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Kumbasar, İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, modern tıptaki ilerlemeler, zorlu cerrahi girişimleriyle doku ve organ nakillerinin, hasta ve hekimlerin KLP desteğine gereksinimini arttırdığını söyledi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ise tıp alanında hasta odaklı hizmetlerin önemine değinerek, "Bu durumu çok içselleştirmemiz gerekiyor. Çünkü orada en üst seviyede empati yapmalıyız. Daha verimli, daha hızlı, daha başarılı ve daha yüksek memnuniyet verici hizmeti sunmanın yollarını bulmamız gerekiyor." dedi.

İbiş, hekimlerin başarılı olabilmesi için yatan hastanın fiziksel rahatsızlığının, cerrahi müdahalesinin ve psikiyatri probleminin iyi yönetilmesi gerektiğini belirtti.

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan ise etkinliğin sağlık çalışanları ve özellikle hastalar için gerekli olduğuna dikkati çekerek, "Hastalarımızla ilgilenirken onların penceresinden bakabilmek önemli. Bizim yaptığımız girişim ve müdahalelerin onun tarafından nasıl algılandığını veya tedavisinde yaşayacağı süreçleri bilmesi ve hazırlıklı olması çok önemli." diye konuştu.

Konsültasyon–Liyezon Psikiyatrisi alanında uzman doktorların farklı konularda bilgiler vereceği sempozyum, 27 Eylül Perşembe gününe kadar devam edecek.



