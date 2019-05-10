4 Eylül Stadyumu'nda asfaltlama çalışmaları başladı

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 4 Eylül Stadyumu çevresinde asfalt çalışmasının başladığını belirtti.



Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Sivas'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Belediye Başkanı Hilmi Bilgin stadyumda incelemelerde bulundu.

Maç gününe kadar statta bulunan eksikliklerin giderileceğini ifade eden Bilgin, "Eksiklikleri giderilip kupa finaline stadı ve çevresini yetiştireceğiz. Bunun için belediye olarak çalışmalarımıza bu bölgede ağırlık verdik. İnşallah Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak müsabaka da gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız." diye konuştu.