4. Etnospor Kültür Festivali'ne yoğun ilgi

İSTANBUL(AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Atatürk Havalimanı'nda 4 gün süren festivali yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi ziyaret etti.

12 dalda geleneksel sporun yanı sıra Türk kültürünün önemli parçası olan yemekler, el sanatları ve çocuk oyunları, vatandaşlarla buluşturuldu.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivalde, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusu yapıldı.

Geleneksel sporların ve oyunların unutulmasının önüne geçmek, bilinirliklerini artırmak ve yaygınlaştırmak için çeşitli faaliyetler düzenleyen uluslararası bir kurum olan DEK, 2015'te Kırgızistan'da kuruldu. 2017'de konfederasyonun merkezi İstanbul'a taşındı. Bugün bünyesinde 10 ülkeden 13 üye bulunduran konfederasyon, geleneksel sporların yaşatılması misyonu çerçevesinde 2016'dan itibaren Etnospor Kültür Festivali'ni düzenliyor. Birçok geleneği ve sporu otantik biçimiyle içinde barındıran festivalde, geleneğin genç nesillere aktarımı ve öğrenimi amaçlanıyor.

Bine yakın sporcu yer aldı

Festivalde yalnızca güreş kategorisinde 250 olmak üzere toplam bine yakın sporcu ter döktü.

4. Etnospor Kültür Festivali, geleneksel sporların yapılması misyonuyla okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk ve pato olmak üzere 12 spor dalında kıran kırana müsabakalar ile görkemli gösterileri gözler önüne serdi.

Süper Lig'in yıldızları ok attı

Festivali Süper Lig'in yıldız futbolcuları da ziyaret etti.

Etkinliklerin ilk gününde Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Fenerbahçe'nin Kosovalı santrforu Vedat Muric ve milli futbolcusu Emre Belözoğlu ile eski milli kaleci Rüştü Reçber, geleneksel okçuluk alanında ok attı.

Futbolcular, katıldıkları organizasyonda ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Medipol Başakşehirli futbolcular Arda Turan ve Gökhan İnler de atlı gösterileri izledi.

Geleneksel lezzetler beğeni topladı

Festivalde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) birçok ülke mutfağından lezzeti ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Festival alanında Türkiye'nin 7 bölgesinden şehirlerin çadırlarında geleneksel lezzetler yer alırken 16 ülkenin 50'yi aşkın lezzeti de sergilendi.

Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna ve Yemen'in geleneksel yemekleri, festivalin Evrensel Tatlar Alanı'nda ziyaretçiler tarafından tadıldı.

Ziyaretçiler, yemek yapımı etkinliklerine katılarak geleneksel lezzetleri kendi mutfaklarına da kazandırmanın yöntemlerini öğrendi.

Ziyaretçilerin okçuluk merakı

Festivale katılanlar, okçuluk aktivitelerini büyük ilgiyle karşıladı.

Gerçekleştirilen organizasyonlarda özellikle çocuklar, geleneksel oklarla hedef vurmaya çalıştı. Ayrıca güvenlik önlemleri bulunan ve ucu sivri olmayan oklarla temsili savaş yapılması eğlenceli görüntüler oluşturdu.Atlı gösteriler ilgi topladı

Etkinlik boyunca düzenlenen atlı gösterilere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Atlı sporlar sahasında yapılan etkinliklerde Azerbaycan-Karabağ atlı gösterisi, Arjantin'den pato sporcularının gösterisi, kökbörü, cirit ve atlı okçuluk gösterileri düzenlendi.

Festival alanını ziyaret eden vatandaşlar, gösterileri beğeniyle takip etti.

Atlı etkinliklerde kuyruk

Ziyaretçiler, atlı etkinliklerin olduğu bölümde kuyruklar oluşturdu.

Festivali ziyaret eden vatandaşlar, hem çocuklarını ata bindirme hem de kendileri bu deneyimi yaşama şansı yakaladı.

Festival alanında çocuklar, Midilli atlarına binerken vatandaşlar da profesyoneller eşliğinde at binme fırsatı buldu.

Oba alanında toylar sahnelendi

Festivalde düzenlenen toylar, ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Organizasyonda gelin toyu (Eski usule göre gelin gelmesi), beşik toyu (Bebek duasının beşikte okunması), tuşo toyu (Yürümeye başlayan çocukların yarışması) ziyaretçilerle buluştu.

Mehteran, Osmanlı Kılıç Kalkan Ekibi, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, yöresel halk oyunları ekiplerinin gösterileri ve konserlerle de ziyaretçilerin eğlenceli anlar yaşaması sağlandı.

Çocuklar geleneksel oyunları oynadı

Festivalde spor müsabakalarının yanında, çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler de gerçekleştirildi.

Organizasyonu ziyaret eden çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş 30'un üzerinde geleneksel oyunu deneyimleme şansı buldu.

Çocuklar ayrıca ok atma, at binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ve oyunu, tecrübeli profesyonellerin gözetiminde denedi.

Katılımcılar ayrıca 60'tan fazla atölyede, geleneksel el sanatlarını inceleme ve deneme fırsatı yakaladı.

AA çadırında sıkı mücadele

Festivalde kurulan AA çadırındaki savaş muhabirliği parkurunda katılımcılar, eğlenceli vakit geçirirken zamana karşı büyük çaba harcadı.

Organizasyonun global iletişim ortağı olan AA, kurduğu çadırda katılımcıların eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

AA Haber Akademisi ile Polis Akademisi iş birliğinde savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen Savaş Muhabirliği Eğitimi'nde uygulanan parkur, Etnospor Kültür Festivali'ndeki çadıra kuruldu.

Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından çelik yelek ve kasklarını takan yarışmacılar, parkuru en kısa sürede bitirmek için mücadele etti.