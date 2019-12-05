KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen "4. Erciyes Mühendislik Zirvesi" başladı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu’nda düzenlenen zirvede konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, teknolojik gelişmeleri takip edebilmek için nitelikli mühendislerin yetişmesinin ülke için önemli olduğunu ifade etti.

Üniversitelerinin son yıllarda ülkenin ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak adına önemli araştırma yatırımları ile adından söz ettirdiğini vurgulayan Çalış, hedeflerinin elde ettikleri bu başarıyı daha da ileriye taşımak olduğunu belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından, panele geçildi. Emekli Albay Kemal Karababa moderatörlüğündeki "TSK Güçlendirme Vakfı" oturumunda, vakfa bağlı şirketlerden Aselsan, Aspilsan, Havelsan, Roketsan, TAI'nin tanıtımı yapıldı.

Rektör Çalış, TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade'ye plaket takdim etti.

Programa, Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.



ERÜ Mühendislik Fakültesi Kulüpler Birliği çatısı altında faaliyet gösteren 14 kulüp paydaşlığında düzenlenen zirve üç gün devam edecek.





























