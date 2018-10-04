ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de foto kapan kurarak bölgedeki memeli yaban hayvanlarının dağılımı ve popülasyonu üzerine çalışmalar yapan orman mühendisi Emir Özay, görüntülediği kızıl geyik fotoğrafıyla 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne dikkat çekti.

Özay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlığın yaşaması için gereken birçok şeyi doğanın kendisine borçlu olduğunu vurguladı.

Canlıların yaşadıkları yerler ve içinde bulundukları ortamların sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi gerektiğinin altını çizen Özay, şöyle konuştu:

"Fakat doğal kaynaklara olan talebimiz her geçen gün arttığı için bu çeşitlilik tehdit altındadır. Hızlı bir şekilde artan insan nüfusu, şehirlerin doğal yaşam alanlarına yaklaşması, doğal alanların tahribatı, yasa dışı avcılık ve ticaret, yaban hayatın dengesini bozuyor ve yaban hayatı bir yok oluşa doğru sürükleniyor. Bundan dolayı günlük yaşantımızı hepimiz gözden geçirmeliyiz ve her birimiz kendi çabamızla bir yerden başlayarak hayvanlara verdiğimiz doğrudan ya da dolaylı bütün zararları ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapmalıyız. Buna doğada gördüğümüz çöpleri de toplayarak başlayabiliriz. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sadece gözümüzün gördüğü hayvanları değil, yeryüzünde var olan tüm hayvanların da yaşam hakkına sahip olduklarını hatırlamamız ve hatırlatmamız açısından çok büyük önem taşımaktadır."

