KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada, belediye olarak sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek adına birçok yatırımı hayata geçirdiklerini ifade etti.

Küçük dostlara 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak bizler de ilçenin muhtelif yerlerine beslenme noktaları yerleştirerek, sokak hayvanları ve doğadaki canlıların su ve mama ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Özellikle Türkiye’ye örnek olan Küçük Dostlar Ambulans hizmetimizle de küçük dostlarımızın yanında oluyor, onlara destek oluyoruz. Şimdiye kadar vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine harekete geçen tam donanımlı Küçük Dostlar Ambulans hizmetimiz, hasta ve yaralı bin 350 hayvanın canını kurtardı. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki Allah'ın yarattığı tüm canlılara karşı sorumluluklarımızın olduğunu unutmamalıyız."

