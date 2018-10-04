ANKARA (AA) - Kahramankazan’da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla ilkokul öğrencileri, sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

Öğretmenleriyle birlikte rehabilitasyon merkezine gelen öğrenciler, buradaki hayvanları elleriyle besleyerek onlarla keyifli dakikalar geçirdi. Öğrencilerin ziyaretine Belediye Başkanı Lokman Ertürk de eşlik etti.

Köpek yavrularını kucaklarına alarak seven çocukların sevinci yüzlerine yansıdı.

Başkan Ertürk, çocuklara günün anısına minik hayvan figürlerinden oluşan oyuncaklar hediye etti.

Ertürk, "Yavrularımıza hayvan sevgisini ve onları sahiplenmenin önemini aşılamaya çalıştık. Belediye olarak can dostlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Hayvan edinmek isteyenleri, evcil hayvanların satışı yapılan dükkanlardan satın almak yerine merkezlerden sahiplenmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde, ameliyathane, yoğun bakım ünitesi bulunduğu, veterinerlerin görev yaptığı rehabilitasyon merkezinde bakımı yapılan sokak hayvanlarının sahiplendirilmeyi beklediği belirtildi.

Merkezden sahiplenilen hayvanların aşı ve sağlık kontrollerinin ücretsiz olarak yapıldığı hatırlatılarak 2018’in ilk 9 ayında merkezde barınan 135 hayvanın sahiplenilerek yeni yuvalarına kavuşturulduğu bildirildi.