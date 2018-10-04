KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de öğrenciler, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti.

Barınaktaki hayvanları elleriyle besleyen öğrenciler, bir süre burada zaman geçirerek barınak görevlilerinden bilgi aldı.

Öğretmen Kudret Erdivan, burada yaptığı açıklamada, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde öğrencilere hayvan sevgisi bilincini yerleştirmek amacıyla hayvan barınağını ziyaret ettiklerini söyledi.

Hayvanların da ilgiye ve sevgiye ihtiyacının olduğunu dile getiren Erdivan, "Hayvan barınağına gösterilen özen ve titizlikten dolayı Kırıkkale Belediyesine teşekkür ediyoruz. Bu özel günde çocuklarımıza hayvan sevgisi bilincini yerleştirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla öğrencilerimizi hayvan barınağına getirmeye karar verdik. Hayvanlarda en az insanlar kadar bu dünya üzerinde yaşamayı hak ediyor. Bu sebeple bu bilincin insanlara çocuk yaşta yerleştirilmesinin önemi büyük." diye konuştu.