4 bin yıllık tarihi Zengibar Kalesi turizme kazandırılıyor

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetleme Bürosu (KUDEB) tarafından antik kent Zengibar Kalesinin koruma amaçlı imar planı çalışmalarına başlanıldı.

İmar planı çalışması kapsamında KUDEB yetkilileri Bozkır'da Zengibar Kalesini gezdi ve daha sonra Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün'ü ziyaret ederek, çalışmaların yürütülme aşamasını istişare etti.

Koruma amaçlı imar planı çalışmasının çok kısa bir sürede bitirilmesini hedeflediklerini, 2019 yılının ilk aylarında onaya sunmak için de yoğun çalıştıklarını belirten KUDEB yetkilileri, bu çalışmanın tamamlanması ve onaylanması sonrasında kalenin kazı çalışmalarına önayak olacağını söyledi.

Kalenin 4 bin yıllık tarihi olduğunu ve bu 4 bin yılı gün yüzüne çıkarmak için yoğun uğraş verdiklerini belirten Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, koruma amaçlı imar planı çalışmasının kalenin gün yüzüne çıkması yolunda en önemli çalışmalardan biri olduğuna vurgu yaptı.

Koruma amaçlı imar planı çalışmasını yürüten KUDEB çalışanlarına teşekkür eden Gün, şöyle konuştu:

"Kalenin turizme kazandırılması, Bozkır olarak en önemsediğimiz hayallerden bir tanesidir. Burada başlayacak olan çalışma bu yüzden bizler için çok büyük anlamlar taşıyor. Başlamak, bitirmenin yarısıdır derler. İnşallah biz de güzel bir giriş yaptık ve bu imar planı çalışmasıyla birlikte tarihi antik kent Zengibar Kalesi'nin turizme kazandırılması için önemli mesafe almış olacağız."