38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyet Başkanı Ali Erbaş, "Bütün kitapları, Allah'ın kitabını hem 'lafzatullah' dediğimiz iki kapak arasındaki kitabını hem de kainat kitabını daha iyi anlamak için okuyacağız." dedi.

Erbaş, TDV tarafından Kocatepe Camisi'nde bu yıl 38'incisi "Ramazan Kitapla Buluşuyor" sloganıyla düzenlenen Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, İslam medeniyetinde kitap denilince akla ilk önce Kur'an-ı Kerim'in geldiğini belirtti.

Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinde okumak, öğrenmek, öğretmek ve kalemden bahsedildiğini, bu durumun aynı zamanda İslam medeniyetinin mensuplarının elinden kitap, kalem düşmemesi, öğrenme-öğretme faaliyetinin eksik olmaması anlamına geldiğini vurgulayan Erbaş, milletin ilerleme ve gerilemesinin tamamen kitapla olan meşguliyetinin azlığı ve çokluğuyla orantılı olduğunu söyledi.

Erbaş, Müslümanların, insanları aydınlatması, bilinçli ve şuurlu olması için okuması gerektiğini vurgulayarak, "Allah, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Kur'an'ı gönderdi. O yüzden adı 'okunan kitap' oldu. Bu stantlarda olan bütün kitaplar, Allah'ın kitabını daha iyi anlamak için okunursa, okuyan kişiler ibadet etmiş olurlar. Çünkü ameller niyetlere göredir. Bütün kitapları, Allah'ın kitabını hem 'lafzatullah' dediğimiz iki kapak arasındaki kitabını hem de kainat kitabını daha iyi anlamak için okuyacağız." diye konuştu.

Kitap fuarlarının, çocuklara okuma alışkanlığının kazandırılmasında büyük katkısı olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın elinden tutalım, teravihe gelelim. Teravihten çıktıktan sonra kitap evlerini, yayınevlerini dolaşalım. Teravihleri ihmal etmeyelim. Ramazan bir bütündür. Teravihi, orucu, Kur'an kıraatiyle ve işte fuarları gezmek, kitap satın almak ve aldığımız kitapları okumak. Böyle güzelleşiyor ramazan. Yoksa evimizde oturarak, hatta işi olmayanlar, orucu uykuya tutturarak eğer ramazanı değerlendiriyorum zannediyorsa, yanılıyor. Ramazan insanları daha dinamik hale getirmeli."

- "Fuar, eğitim ve kültüre verilen önemin nişanesi"

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat ise dini, doğru öğrenmenin, öğretmenin yolunun, sahih kaynaklardan bilgi edinme ve doğru kalem tarafından yazılan kitapları okumaktan geçtiğine değindi.

Bu kapsamda düzenlenen fuarın yayıncı, yazar ve okuyucuyla buluşturulması noktasında önemli olduğunu aktaran Polat, fuarın, Vakfın eğitim ile kültüre verdiği önemin bir nişanesi olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde fuarın açılış kurdelesi kesildi. Katılımcılar daha sonra Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı alanını gezdi.

Etkinliğe Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdür Fatih Kurt ve Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu da katıldı.

41 stant ve 52 yayınevinin bulunduğu fuar alanları her gün 11.00-24.00 saatlerinde açık olacak.

Fuarlar esnasında imza günleri ve söyleşiler de yapılacak.