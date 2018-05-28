KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Sağlık Bakanlığı'nın Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında yaptırılan Göçmen Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Hunat Mahallesi'nde açılan sağlık merkezinde Kayseri'deki 71 bin 98 Suriyeliye hizmet verilecek. Suriyeli 12 doktorun da görev yapacağı merkezle ilgili bilgi veren Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Göçmen Sağlığı Daire Başkanı Kanuni Keklik, Türkiye'de 3,5 milyonu aşkın Suriyeli yaşadığını söyledi.

Türkiye'de bin 500 Suriyeli hekim ve hemşire olduğunu, bu kişileri sisteme dahil etmek istediklerini belirten Keklik, "35 milyon Suriyeliye poliklinik hizmeti verildi. Bu hastaların da 1,5 milyonu hastanede tedavi altına alındı. 1 milyon 300 binden fazla ameliyat gerçekleştirildi. Toplam 325 binin üzerinde hastanelerimizde doğum gerçekleştirildi." diye konuştu.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ise dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Ramazan Benli de hazırlanan proje ile kurulan Göçmen Sağlığı Merkezi'nde birinci basamak sağlık hizmeti verilmesini amaçladıklarını kaydetti.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise Türk milletinin şefkatli ellerini dünyanın her yerinde mazlum milletlere uzattığını ifade etti.

Konuşmaların ardından merkez hizmete açıldı.