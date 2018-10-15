ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Başta müftülerimiz olmak üzere 140 bini aşan hocamız ile gençlerimizin aydınlık yarınlarına rehberlik etmek için seferberlik ruhuyla çalışıyoruz." dedi.

Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 35. İl Müftüleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yılda iki kez il müftüleri toplantısının yapıldığını belirtti.

Bu yılki toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilahiyat ve İslami ilimler fakülteleri arasında toplumun din konusunda aydınlatılmasında iş birliği imkanları ve stratejilerinin müzakere edileceğini söyleyen Erbaş, toplantının 18 Ekim'de sona ereceğini ifade etti.

Erbaş, ilahiyat mezunu rektör ve ilahiyat fakültesi dekanlarının da toplantıya katıldığını anımsatarak, Başkanlık ile yükseköğretim kurumları arasında Kur'an ve sünnete dayalı dini bilginin herkese ulaştırılması, din istismarının ve sünnetin dindeki yerini hafife alan yaklaşımların önüne geçilmesi noktasında iş birliğini önemsediklerini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının dünyanın her yerinde hizmet eden küresel bir teşkilat olduğuna işarete eden Erbaş, "Özellikle doğru bilgi ve kuşatıcı bir yaklaşımla, gençlerimize yönelik faaliyetlerimizi önemsiyor, başta müftülerimiz olmak üzere 140 bini aşan hocamızla gençlerimizin aydınlık yarınlarına rehberlik etmek için seferberlik ruhuyla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Erbaş, 35. İl Müftüleri İstişare Toplantısı kapsamında din istismarıyla, aile ve gençliğe yönelik tehditlerle mücadele, dini hayata rehberlik etme sorumluluğu bağlamında "Diyanet-ilahiyat" perspektifinin hayata yansıması, irşat faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliği, dini hayata etkisi bakımından İslam dünyasının içinden geçtiği süreçler gibi konuların değerlendirileceğini kaydetti.