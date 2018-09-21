33. Aksaray Ihlara Kültür Sanat ve Spor Festivali başladı

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediyesinin organizasyonu, Dünya Etnospor Konfederasyonu ile Okçular Vakfı'nın desteğiyle düzenlenen 33. Aksaray Ihlara Kültür Sanat ve Spor Festivali, belediye binası önünden etkinlik alanına yapılan yürüyüşle başladı.

Kılıçarslan Parkı'nda bu yıl "2. Kılıçarslan" temasıyla gerçekleştirilen festivalde kapsamında, geleneksel Türk sporlarının yanı sıra Anadolu el sanatları atölyeleri, geleneksel lezzetler, geleneksel çocuk oyunları, kılıç kalkan gösterileri, at biniciliği, atlı gösteriler ve mas güreşi ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Aksaray’ın tarihi ile ilgili fotoğraf, belge, eşya ve kıyafetler ile çadırda oba yaşamı gibi birçok objenin de sergilendiği festivale katılımcılar büyük ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, burada yaptığı konuşmada, 17 Eylül 1176'da yapılan Miryokefalon Savaşı'nın yıl dönümünde bu etkinliği yaptıklarını söyledi.

Katılımcıların etkinlik alanını dolaştığında tarihte bir yolculuk yapacağını anlatan Yazgı, "Etkinlik alanı dolaşıldığında tam 800 yıl geriye gitmek suretiyle Aksaray'ımızın eski coğrafyasını, kültürünü, medeniyetini bir kere daha görmüş olacağız." dedi.

Belediyenin önünden başlayıp etkinlik alanında son bulan yürüyüşün kutlu bir yürüyüş olduğunu ve yüzyıllardır yapıldığını belirten Yazgı, şöyle konuştu:

"Yeniden bir medeniyet yürüyüşü yapacaksak, yeniden medeniyetimizi ayağa kaldıracaksak bu kültürü kendimiz benimseyerek, gelecek kuşaklara da mutlaka aktarmamız gerekiyor. Anadolu'nun iki aslanı var desek yeridir. Biri Alparslan, Malazgirt Savaşı'nda Türklere Anadolu'nun kapısını açtı. İkincisi de 2. Kılıçarslan. Miryokefalon Savaşı'yla kapısı açılan Anadolu'nun tapusunu almış oldu. Artık anladılar ki Bizanslılar, Türkleri bu yurttan atamayacaklar. Türk'ün yurdunun Anadolu olduğu bu savaşla gerçekleşmiş oldu. Bu ordu, işte burada yaşadığımız memlekette zaferi gerçekleştirdi."

- "Tarihimiz bizim güç ve kuvvet kaynağımız"



AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, istikbale geçmişten baktıklarını ifade etti.

Festivalin 2. Kılıçarslan teması ile yapılmasının çok isabetli bir karar olduğunu vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Burada neler yaşandığını bilen çocuğumuz istikbale başka yaklaşır, farklı birisi olur. Aksaray'da neler yaşandığını bilmeyen farklı yaklaşır. İkisi arasında dağlar kadar fark olur. Bizim tercihimiz eğer büyük Türkiye ise mutlaka ecdadımızın burada gerçekleştirdiği, bizim rüyamız olanı bilmemiz lazım. Bu festival de adeta tarih dersi gibi. Çok heyecanlandım, duygulandım. Biz tarihimizi unutamayız, hatırlamalıyız. Tarihimiz bizim güç ve kuvvet kaynağımız."

Festival, pazar günü sona erecek.