ESKİŞEHİR (AA) - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde sigaranın zararlarına dikkati çekip, sporu teşvik etmek için 5 kilometre yürüdü.

Atatürk Bulvarı ile Osmangazi Üniversitesi arasındaki yürüyüşünü tamamlayan Günay, bulvardaki bir parkta gazetecilere yaptığı açıklamada, tütün ürünleri kullanımının zararları konusunda duyarlılığı artırmak için bu etkinliği gerçekleştirdiğini ifade ederek, sonuçları uzun süre sonra kendini gösterdiği için tiryakiliğin tehlikelerinin göz ardı edilebildiğini belirtti.

"Etkileri ortaya çıktığında pişman olunuyor ama o zaman da iş işten geçmiş oluyor." ifadesini kullanan Günay, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Akciğer Vakfı'nın geçen yıl gerçekleştirdiği Tütün Atlası çalışmasına göre Türkiye'de erkeklerin yüzde 31'i, yani neredeyse 3 erkekten 1'i tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bu, Kuzey Kore'den sonra dünyada en yüksek ikinci oran. Buna artık 'Dur' demeliyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tütün ürünlerine karşı olan duruşu hepimize örnek olmalı. Hükümet olarak 2003'ten beri sigara ile mücadelede çok önemli adımlar attık. Kapalı alanlarda sigara içilmesini engelleyen yasalar çıkardık. Sigara reklamının yapılmasının ve sigarayı özendirici faaliyetler gerçekleştirilmesinin önüne geçtik. Ancak sigarayla hep birlikte mücadele etmeliyiz."



