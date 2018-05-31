SİVAS (AA) - İl Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç, Sağlık Bakanlığı tarafından tanıtımı yapılan "Yeşil Dedektör" uygulamasının 41 bin indirme sayısına ulaştığını belirtti.

Moğulkoç, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği binasında düzenlediği basın toplantısında, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi kapsamında 9 Şubat 2017'de Sağlık Bakanlığı tarafından tanıtımı yapılan "Yeşil Dedektör" uygulamasının bugüne kadar 41 bin indirme sayısına ulaştığını aktaran Moğulkoç, "İhlallere karşı toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünlerini kullanmayan vatandaşların haklarını korumak ve yasal hakları konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla uygulama geliştirildi." dedi.

Yeşil Dedektör uygulaması hakkında bilgi veren Moğulkoç, cep telefonlarına ya da bilgisayara ücretsiz yüklenen uygulamanın doğrudan Sağlık Bakanlığının 184 hattı ile bağlantılı çalıştığını anlattı.

Bulunduğu mekanda sigara içildiğini gören vatandaşın cep telefonundan mekanın konumunu tek bir tuşla belirleyerek ihbarda bulunabileceğini dile getiren Moğulkoç, "Dünyada ilk kez Türkiye'de geliştirilen uygulama, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylandı ve uygulamanın sonuçları değerlendirdikten sonra sigara ile mücadele eden diğer ülkelerde yaygınlaştırılması planlanmaktadır." diye konuştu.

Moğulkoç, 2016 yılında 61 bin 218 denetim yapıldığını, işletmelere 172, kişilere 162 ceza uygulandığını belirtti. Geçen yıl ise 72 bin 573 denetim yapıldığını aktaran Moğulkoç, 249 işletme ile 238 kişiye ceza uygulandığını dile getirdi.