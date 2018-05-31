KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Türkoğlu, Türkiye genelinde her yıl yaklaşık 100 bin kişinin tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Türkoğlu, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, yüzde 80'i gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere, dünyada 1,3 milyar kişi ve Türkiye'de ise 15 milyon kişinin sigara kullandığını, yurtta her yıl yaklaşık 100 bin kişininse tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 700 milyon çocuğun sigara dumanına maruz kaldığını vurgulayan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Her yıl dünyada 600 binin üzerinde kişi sigara dumanına maruz kalarak ölmektedir. Toplumu 'pasif sigara dumanının' zararlarından korumak önemli bir halk sağlığı konusudur. Aktif ve pasif sigara içiciliğinin ölümlere, hastalıklara, sakatlıklara neden olduğu, psikolojik ve maddi açıdan da kişi ve toplum sağlığını tehdit ettiği bilinen gerçeklerdir. Halen sigara içmediği halde sigara dumanına maruz kaldığı için dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon kişi hayatını kaybetmektedir. Bilimsel olarak tespit edilmiş, içinde 50'den fazlası kanser yapıcı 4 binden fazla kimyasal madde bulunan sigarayı kullananların havaya kattığı çevresel tütün dumanına maruz kalmanın güvenilir bir eşik dozu yoktur. En küçük miktarının bile zararlı olduğu kanıtlanmıştır. Tüm bu zarardan korunmanın tek çaresi kapalı alanların tamamen sigarasızlaştırılmasıdır. Sigarayı bırakmak isteyenler, Alo 171 sigarayı bırakma hattından veya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sigarayı bırakma polikliniklerinden yararlanabilirler."