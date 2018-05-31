31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü

ESKİŞEHİR (AA) - Türk Toraks Derneği Batı Anadolu Şube Başkanı Prof. Dr. Füsun Alataş, elektronik sigaranın, sigarayı taklit eden, nikotin bağımlılığının idamesini sağlayan bir cihaz olduğunu belirtti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (ESOGÜ) Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alataş ve beraberindeki Dr. Öğretim Üyesi Şenay Yılmaz, Dr. Azad Güler, Eskişehir Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Ördek, 31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü etkinlikleri kapsamında, Yeşiltepe Mahallesi Çiçekköşk Sokak'ta bakkal dükkanı işleten Emin Tiftik'i ziyaret etti. Heyettekiler, Tiftik'e tütün ve tütün ürünlerini satmadığı için teşekkür belgesi verdi.

Prof. Dr. Alataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tütün salgınının her yıl dünyada 7 milyondan fazla insanın ölümüne yol açtığını bildirdi.

Bu ölümlerin 6 milyondan fazlasının doğrudan tütün kullanımı, yaklaşık bir milyonunun ise tütün ürünü kullanmayan bireylerin sigara ve tütün dumanına maruz kalması sonucu ortaya çıktığını anlatan Alataş, "Dünyamızda insanların tütün ürünü kullanımı bugün olduğu gibi devam ederse, yaşadığımız yüzyıl boyunca toplam 1 milyar insanın tütün ürünleri nedeniyle yaşamını yitirmesi beklenmektedir." diye konuştu.

Alataş, 2018 yılında tütün ürünlerinin kalp damar sağlığına zararlarına odaklandıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Günümüzde tüm dünyada insanların başlıca ölüm nedeni kalp ve damar hastalıklarıdır. Tütün ürünlerinin kullanımı, koroner arter hastalığı, inme ve diğer damar hastalıkları için başlıca risk faktörleri arasında yer almaktadır. Tütün ürünlerinin kullanımı ve pasif maruziyeti, kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 12'sinden sorumludur. Tütün ürünlerinin kullanımı, yüksek tansiyondan sonra kalp damar hastalıklarına yol açan ikinci nedendir.Tüm dünyada gençler arasında tütün ürünü kullanımı belirgin artış göstermektedir."

- "Sarmalık kıyılmış tütün en az sigara kadar sağlığa zararlıdır"

Türkiye'de erkek çocuklarında tütün kullanım oranının yüzde 20, kız çocuklarında ise yüzde 13 düzeyinde olduğunu belirten Alataş, şunları kaydetti:

"Son yıllarda genç nüfusumuzda içim oranları endişe verici şekilde artmaktadır. Erken yaşlarda tütün kullanımına başlanması, daha uzun süre maruziyet nedeniyle gerek kalp damar hastalıkları gerek diğer sağlık risklerinde belirgin artışa yol açmaktadır. Gençlerimizin bu salgından korunması için etkili koruyucu sağlık politikaları geliştirmek gereklidir. Nargile ve sarmalık kıyılmış tütün en az sigara kadar sağlığa zararlıdır ve içerdikleri nikotin nedeniyle bağımlılık yaparlar."

- "Elektronik sigara kullanımındaki artış çok süratlidir"

Alataş, elektronik sigaranın, tütün endüstrisinin bir ürünü olduğuna da değinerek, şu görüşleri aktardı:

"Özellikle, ürünü pazarlayan tütün endüstrisinin ana hedef kitlesini oluşturan gençlerde elektronik sigara kullanımındaki artış çok süratlidir. Elektronik sigara, sigarayı taklit eden, nikotin bağımlılığının idamesini sağlayan bir cihazdır. Elektronik sigarada bağımlılık yapan nikotin maddesinin yanı sıra kimyasal maddeler, uçucu organik bileşenler ve ince partiküller bulunmaktadır. Her geçen gün saygın bilim dergileri ve toplantılarında elektronik sigaranın sağlık risklerini gösteren önemli bulgular yayınlanmaktadır."



