"31 Mart yerel seçimine hazırız"

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara'nın bin 435 mahallesinde sandık kurulu yönetimleriyle teşkilatlanmalarını tamamladıklarını belirterek, 31 Mart'taki yerel seçime hazır olduklarını söyledi.

Özcan, yarın yapılacak ilçe belediye başkanları aday tanıtım toplantısı öncesi Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Ankara Teşkilatı'nın yoğun bir çalışma süreci içinde olduğunu belirtti.

Sadece seçim dönemlerinde değil yılın 365 günü aktif olarak sahada olduklarını ifade eden Özcan, yerel seçim takvimi açıklandıktan sonra çalışmaların daha yoğun tempoda sürdürüldüğünü vurguladı.

Özcan, "Ankara'nın bin 435 mahallesinde ve sandık kurulu yönetimleriyle teşkilatlanmasını tamamlamış, 700 binin üstünde üyesi olan gençlik kollarından kadın kollarına kadar teşkilatlanmasını tamamlamış bir teşkilatız. Bu teşkilat olarak 31 Mart yerel seçimlerine hazırız." diye konuştu.

Yerel seçim takvimi açıklandıktan sonra genel merkezle birlikte adaylık başvurularının alınmaya başlandığını ve büyük bir titizlikle bütün adayların değerlendirildiğini anlatan Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandığını hatırlattı.

İl Başkanı Özcan, "Yarın saat 13.00'de Ankara'nın bu en büyük salonunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Ankaramızın 25 ilçesinin belediye başkan adaylarını, daha doğrusu Ankara'nın hizmetkarlarını açıklayacağız." ifadesini kullandı.

- Özhaseki'nin projeleri perşembe günü açıklanacak

İl Başkanlığı yönetimi olarak, kadın ve gençlik kolları il başkanlığıyla üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirmek için çalışmalara devam edeceklerini anlatan Özcan, adaylar açıklandıktan sonra yine aynı azim ve gayretle birlik, beraberlik içerisinde en yüksek oranlarla en iyi sonuçları almak için çalışacaklarını dile getirdi.

Bir basın mensubunun, "Yarın MHP'ye bırakılan ilçelerin adayları da açıklanacak mı?" sorusuna Özcan, "25 ilçe belediye başkanı derken tabii Cumhur İttifakı'nın adayları. Ankara'nın 25 ilçe belediye başkan adayını da İstanbul'da gördüğünüz gibi burada da yarın açıklayacağız." yanıtını verdi.

Hakan Han Özcan, 3 Ocak 2019 Perşembe günü de Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin projelerinin tanıtımının yapılacağını bildirdi.















