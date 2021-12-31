31 Aralık 2021 Yılbaşı Gecesi TV8 Yayın Akışı - O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

06:30 Oynat BakalımProgram

07:15 8'de Sağlık / Yeni BölümProgram

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / CanlıProgram

11:15 MasterChef TürkiyeYarışma

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni BölümYarışma

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı ÖzelYarışma

01:30 Zuhal Topal'la YemekteyizYarışma

04:00 Müge ve Gülşen'le 2.SayfaProgram

O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI BELLİ OLDU MU?

Heyecanla beklenen O Ses Türkiye yılbaşı programının konukları yayımlanan fragmanla belli oldu. İşte o isimler:

Damla Sönmez

Ozan Akbaba

Hazar Ergüçlü

Perihan Savaş

Gökçe Bahadır

Feyyaz Şerifoğlu

Berfu-Eser Yenenler

Merve Dizdar

Sabri Sarıoğlu

İlayda Alişan

Sarp Akkaya

Yasemin Sakallıoğlu

Cem Davran

Handa Baladın

Simge Aköz

Zeynep Avcı