Son Dakika
31 Aralık 2021 Yılbaşı Gecesi TV8 Yayın Akışı - O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
Genel 31.12.2021, 10:43
06:30 Oynat BakalımProgram
07:15 8'de Sağlık / Yeni BölümProgram
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / CanlıProgram
11:15 MasterChef TürkiyeYarışma
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni BölümYarışma
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı ÖzelYarışma
01:30 Zuhal Topal'la YemekteyizYarışma
04:00 Müge ve Gülşen'le 2.SayfaProgram
O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI BELLİ OLDU MU?
Heyecanla beklenen O Ses Türkiye yılbaşı programının konukları yayımlanan fragmanla belli oldu. İşte o isimler:
Damla Sönmez
Ozan Akbaba
Hazar Ergüçlü
Perihan Savaş
Gökçe Bahadır
Feyyaz Şerifoğlu
Berfu-Eser Yenenler
Merve Dizdar
Sabri Sarıoğlu
İlayda Alişan
Sarp Akkaya
Yasemin Sakallıoğlu
Cem Davran
Handa Baladın
Simge Aköz
Zeynep Avcı