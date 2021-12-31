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31 Aralık 2021 Yılbaşı Gecesi TV8 Yayın Akışı - O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

Genel 31.12.2021, 10:43
31 Aralık 2021 Yılbaşı Gecesi TV8 Yayın Akışı - O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

06:30 Oynat BakalımProgram

07:15 8'de Sağlık / Yeni BölümProgram

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / CanlıProgram

11:15 MasterChef TürkiyeYarışma

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni BölümYarışma

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı ÖzelYarışma

01:30 Zuhal Topal'la YemekteyizYarışma

04:00 Müge ve Gülşen'le 2.SayfaProgram

O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI BELLİ OLDU MU? 

Heyecanla beklenen O Ses Türkiye yılbaşı programının konukları yayımlanan fragmanla belli oldu. İşte o isimler: 

Damla Sönmez
Ozan Akbaba
Hazar Ergüçlü
Perihan Savaş
Gökçe Bahadır
Feyyaz Şerifoğlu
Berfu-Eser Yenenler
Merve Dizdar
Sabri Sarıoğlu
İlayda Alişan
Sarp Akkaya
Yasemin Sakallıoğlu
Cem Davran
Handa Baladın
Simge Aköz
Zeynep Avcı

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