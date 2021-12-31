31 Aralık 2021 Yılbaşı Gecesi TRT1 Yayın Akışı - Seksenler Yılbaşı Özel

TRT 1’nin ekran klasiği haline gelen Seksenler dizisi, “Seksenler Yılbaşı Özel” bölümü ile ekrana gelecek. Oyuncuların nostaljik şarkılar söyleyeceği dizinin yılbaşı özel bölümünde 1992 yılını, 1993 yılına bağlayan geceye gidilecek ve gece tüm nostaljisiyle günümüze taşınacak. 31 Aralık 2021 akşamı saat 20.00’de başlayacak olan “Seksenler Yılbaşı Özel” bölümünde neler olacak: Çınaraltı Mahallesini 1992 senesinden, 1993 e yılına geçiyor olmanın heyecanı sarmıştır. Mahalleli yeni yılı, ailece evlerinde yiyecekleri güzel bir yemekle, televizyon karşısında karşılamayı beklerken Butik Ali dillere desten bir yılbaşı gecesi organize etmeye başlar. Mahalledeki pasajın en üst katındaki salonu kiralayan Butik Ali, kuyumcu Aret’in de desteği ile insanların ailece eğlenebilecekleri, müzikli bir yılbaşı eğlencesi tertip eder. Amacı tüm İstanbul sosyetesini bu nostalji gecesine getirmektir. Butik Ali büyük düşünür ve onun muhteşem satış yeteneği ile çok geçmeden tüm biletler tükenir. Ancak bir problem vardır. Butik Ali bu yılbaşı gecesinde sürpriz sanatçılar çıkacağını, eski şarkılar söyleneceğini ve çok eğlenceli bir nostalji gecesi yaşanacağını söylemiştir. Butik Ali sanatçıları ayarlayan menajerin çok ünlü bir dolandırıcı olduğundan habersizdir. Tüm biletlerin satılmış olmasının verdiği mutlulukla derin bir nefes alan Butik Ali, tam bu esnada gazetede bu ünlü dolandırıcının haberini görür. Soluğu hemen Rıza Amirin yanında alan Butik Ali, Rıza’dan öğrendikleri ile büyük bir üzüntü yaşar. Ortada ne bir menajer vardır ne de sanatçılar. Butik Ali dolandırılmıştır. Yılbaşı gecesine sayılı günler kalmışken ve İstanbul sosyetesi şarkılı bir nostaljik gece beklerken, Butik Ali’yi çaresizlik sarmıştır. Butik Ali’nin imdadına mahalleli koşar. Ahmet’in önderliğinde mahallenin erkekleri kendi aralarında anlaşır ve nostalji gecesinde sahne alacaklarını, şarkı söyleyeceklerini söyler. Mahalleli şarkı söyleme hazırlıklarına başlarken, bazıları ise durumu fazla ciddiye alıp şan dersi bile alır. Bu haberle çok sevinen Butik Ali hazırlıklarına hız kesmeden devam eder ve yine sürprizler yaşanır. Unutulan değerleri bize tekrar hatırlatan Seksenler yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’de TRT 1’de

Yayin Tarihi: Cuma - 20.00

05:08İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10Aslan Ailem

08:15Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30Alişan İle Hayata Gülümse

12:15Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)

13:15Beni Böyle Sev

16:30Seksenler (Altyazılı)

19:00Ana Haber (Canlı)

19:55İddiaların Aksine

20:00Seksenler Yılbaşı Özel (Altyazılı)

00:151'De Nostalji

02:10Türk Sineması "Yeni Hayat"

03:451'De Nostalji

05:40Seksenler (Altyazılı)

06:45.